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Майже половина українців не зможе виконати умови для оформлення пенсії вчасно: що сталося

Дмитро Відоменко
25 квітня 2023, 10:00 оновлено 25 квітня, 11:44
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В Україні є три варіанти виходу на пенсію: в 60, 63 і 65 років. І вік виходу на пенсію залежить від стажу. При цьому вимоги до стажу ще будуть посилюватися.
Купюри, пенсіонери
Вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть посилюватися аж до 2028 року / колаж фото УНІАН

Згідно з чинним законодавством, на даний момент в Україні є як мінімум три "вікових" варіанти виходу на пенсію - після 60, після 63 і після 65 років. Про це йдеться у звіті Мінсоцполітики.

Як повідомляють чиновники, вік виходу на пенсію вкрай залежить від стажу. При цьому вимоги до стажу будуть посилюватися до 2028 року. В результаті пенсію в 60 років незабаром не зможуть отримувати як мінімум 45% українців.

Власний страховий стаж, як кажуть у ПФУ, потрібно перевірити на Пенсійному порталі. Там можна розрахувати, скільки його потрібно заробити ще до досягнення 60 років. Якщо стажу вистачає, то українець може розраховувати на пенсію.

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Далі, в особистому кабінеті на вищевказаному порталі потрібно вибрати розділ "Мій страховий стаж", де людина і може переглянути інформацію про свій страховий стаж і сплачені внески.

Відповідно, для виходу на пенсію в 60 років потрібно:

  • у 2023-му - від 30 років;
  • у 2024-му - від 31 року;
  • у 2025-му - від 32 років;
  • у 2026-му - від 33 років;
  • у 2027-му - від 34 років;
  • у 2028-му - від 35 років.

Якщо ви не виконали зазначену вимогу, є шанс вийти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити такий стаж:

  • у 2022-му – від 19 до 29 років;
  • у 2023-му - від 20 до 30 років;
  • у 2024-му - від 21 до 31 року;
  • у 2025-му - від 22 до 32 років;
  • у 2026-му - від 23 до 33 років;
  • у 2027-му - від 24 до 34 років.

Як нагадують у Мінсоцполітики, з 2024 року українцям для виходу на пенсію необхідно буде мати як мінімум тридцять років трудового стажу. Тим же, кому стажу не вистачить, доведеться працювати до 63 років (якщо наявні як мінімум 23 роки стажу) і 65 років (якщо наявні від 15 до 23 років стажу).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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