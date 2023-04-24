Для українців готують нові перевірки: хто може залишитися без пенсії

В Україні чиновники в черговий раз готуються і мають намір провести перевірку правомірності пенсійних виплат.

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Пенсіонерка та пенсії / колаж фото УНІАН

В Україні в черговий раз планують перевірити правомірність здійснення пенсійних виплат. Про це йдеться в опублікованому на сайті Федерації профспілок України проект наказу Мінфіну "Про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Відразу після верифікації пенсій можуть позбутися ті, хто серйозно порушив правила ‒ наприклад, отримував гроші за підробленими документами або на помилкове прізвище.

Крім того, передбачається, що пенсії не платитимуть людям, які тривалі терміни перебувають за кордоном.

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Згідно з документом, перевірка торкнеться персональні дані одержувачів і правомірність нарахування виплат. Крім того, фахівці проводитиме аналіз дотримання правил про обмін інформацією про пенсії та пенсіонерів.

Скасувати пенсійну виплату можуть тільки в тому випадку, якщо:

виплата нараховується на помилкове прізвище;

пенсію отримували за підробленими документами;

пенсіонер не отримує пенсію протягом шести місяців і більше;

отримувач пенсії є переселенцем, який змінив місце перебування і не зареєструвався;

одержувач деякий час живе за кордоном (за час перебування в Україні виплати все одно будуть здійснюватися).

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат.

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