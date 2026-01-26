Курс євро оновив історичний рекорд в Україні: скільки коштує валюта

Середній курс євро в банках перевищив 51 гривню.

Курс євро в Україні зріс / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Який офіційний курс гривня-євро сьогодні

Скільки коштує європейська валюта в банках

Курс гривні до євро оновив рекорд в Україні. В українських банках європейську валюту в середньому продають по 51,4050 грн. Водночас курс Нацбанку становить 50,6539 грн/€.

Як свідчать дані Нацбанку України, станом на 26 січня регулятор встановив курс євро по відношенню до гривні на рівні 50,6539 грн/€.

Рекорд був зафіксований 21 січня – тоді євро коштував 50,7219 грн/€.

Тим часом Мінфін публікує середній курс валют у банках:

купівля євро 50,5500 грн/€;

продаж 51,4050 грн/€.

Середній курс валют в Україні 26 січня 2026 / minfin.com.ua

Курс валют в Україні - прогнози

Як писав Главред, НБУ незабаром уповільнить темпи девальвації національної валюти і офіційний курс гривні до долара до кінця січня утримуватиметься в діапазоні 43,10-43,50 гривень за долар. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотников. За його словами, з 20 січня вже почалося помірне зниження показників. Однак економіст підкреслив, що українцям не варто сподіватися на те, що курс долара повернеться до показників осені 2025 року.

У лютому основна увага на валютному ринку може бути прикута до євро. На його динаміку здатні вплинути торговельні суперечки між США і Європейським Союзом, вважає директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. На його думку, курсова пара долар/євро може коливатися в діапазоні 1,15-1,2. Це, в свою чергу, безпосередньо відіб'ється на вартості євро в Україні.

​Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Чи варто купувати долари та євро - думка експерта

Доктор економічних наук Олексій Плотников поділився своєю думкою про те, чи варто зараз купувати долари та євро. За його словами, стрімке падіння гривні найближчим часом, ймовірно, зупиниться на рівні приблизно 43 гривні за долар. Це означає, що українці, які мають вільні кошти і не планують їх витрачати упродовж наступних шести місяців, можуть безпечно обмінювати гривню на валюту.

Водночас Плотников зазначає, що якщо у людини немає фінансової "подушки", не варто поспішати з купівлею валюти. Він пояснив, що Національний банк України активно контролює курс, утримуючи його в межах 43-43,50 грн за долар до літа, а після цього буде поступово наближати курс до середньорічного показника, закладеного в держбюджет. Такий підхід дозволяє уникнути різких коливань валютного ринку і забезпечує стабільність для економіки і громадян.

Про персону: Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

