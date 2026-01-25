Рус
Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

Руслан Іваненко
25 січня 2026, 17:38оновлено 25 січня, 18:34
Міністр роз’яснив, як враховуватимуть стаж та внески для визначення розміру пенсії.
Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться
Влада збереже спеціальні пенсії та визначає порядок їх виплати окремо / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Українці отримуватимуть три види пенсій: солідарну, професійну та накопичувальну
  • Існуючі спеціальні пенсії збережуться, але виплачуватимуться окремо від солідарної системи
  • Базова пенсія покриватиме потреби тих, хто не має достатнього страхового стажу

В майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити у межах пенсійної реформи. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

За його словами, нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини.

Наразі, зазначив Улютін, навіть при однаковому стажі та зарплаті українці отримують різні виплати. Трирівнева система покликана збалансувати ситуацію.

Що означає трирівнева система

Солідарна пенсія формуватиметься з урахуванням внесків у систему.

"Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз", – наголосив міністр.

За його словами, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости приблизно в півтора-два рази.

Базова виплата

Крім того, планується базова виплата, яка покриватиме потреби тих, хто не має достатнього страхового стажу.

"Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум", – уточнив Улютін, зазначивши, що нинішній прожитковий мінімум у 2595 гривень не відповідає реальним потребам.

Спеціальні пенсії

Існуючі спеціальні пенсії залишаться, але вони не фінансуватимуться з солідарної системи.

"Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини", – пояснив міністр.

Улютін також підкреслив, що при нарахуванні пенсій враховуватиметься не тільки професійний стаж, а й загальний внесок:

"По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія – це те, що ти заробив".

Перехід спеціальних пенсій у професійні, за його прогнозом, займе щонайменше 13 років, якщо розпочати з 2026 або 2027 року.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Добровільна накопичувальна пенсія

Третій елемент реформи – добровільна накопичувальна пенсія. Внески у цю частину не будуть обов’язковими. "Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні", – додав міністр, наголосивши, що відрахування до накопичувального фонду можна почати вже з 2027 року, додатково до ЄСВ.

Як повернути недоплачені суми: поради експерта

Експерт із пенсійних питань розповів, як можна відновити недоотримані пенсійні виплати та які кроки для цього потрібно зробити.

Якщо у трудовій книжці зазначено, що людина мала безперервний стаж з 2 січня 2002 року до 2 липня 2010 року, під час оформлення пенсії слід звернути увагу на низку важливих нюансів.

Навіть за правильного врахування загального стажу іноді виникає інша проблема — занижений коефіцієнт заробітної плати, який прямо впливає на розмір пенсії. Його розрахунок здійснюється на основі доходів за період із липня 2000 по липень 2021 року.

За чинними нормами, Пенсійний фонд України автоматично виключає до 10% страхового стажу — тобто до 42 місяців — коли застрахована особа отримувала мінімальні зарплати. Це робиться для того, щоб невеликі доходи не зменшували розмір пенсії. Водночас у деяких випадках така система може призвести до недоплат, особливо якщо інформація про заробітки неповна або містить помилки.

Пенсії в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні пенсіонери та особи з інвалідністю можуть отримувати пенсію за віком або по інвалідності, але одночасно лише один вид виплат. Пенсія за віком надається від 60 років і залежить від стажу, середня в 2025 році - 6436 грн. Пенсія по інвалідності залежить від групи.

Крім того, з моменту введення електронних трудових книжок 10 червня 2021 року громадянам України дали п'ять років, щоб перевести паперові версії в цифровий формат для збереження пенсійних виплат.

Нагадаємо, що юрист Тарас Никифорчук пояснив, що контроль за пенсійними рахунками проводять з метою виявлення кількох ситуацій.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсіонери виплати пенсії новини України
