Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

Міністр роз’яснив, як враховуватимуть стаж та внески для визначення розміру пенсії.

Влада збереже спеціальні пенсії та визначає порядок їх виплати окремо / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Українці отримуватимуть три види пенсій: солідарну, професійну та накопичувальну

Існуючі спеціальні пенсії збережуться, але виплачуватимуться окремо від солідарної системи

Базова пенсія покриватиме потреби тих, хто не має достатнього страхового стажу

В майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити у межах пенсійної реформи. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

За його словами, нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини.

Наразі, зазначив Улютін, навіть при однаковому стажі та зарплаті українці отримують різні виплати. Трирівнева система покликана збалансувати ситуацію.

Що означає трирівнева система

Солідарна пенсія формуватиметься з урахуванням внесків у систему.

"Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз", – наголосив міністр.

За його словами, пенсія вчителя зі стажем 40 років може зрости приблизно в півтора-два рази.

Базова виплата

Крім того, планується базова виплата, яка покриватиме потреби тих, хто не має достатнього страхового стажу.

"Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум", – уточнив Улютін, зазначивши, що нинішній прожитковий мінімум у 2595 гривень не відповідає реальним потребам.

Спеціальні пенсії

Існуючі спеціальні пенсії залишаться, але вони не фінансуватимуться з солідарної системи.

"Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини", – пояснив міністр.

Улютін також підкреслив, що при нарахуванні пенсій враховуватиметься не тільки професійний стаж, а й загальний внесок:

"По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія – це те, що ти заробив".

Перехід спеціальних пенсій у професійні, за його прогнозом, займе щонайменше 13 років, якщо розпочати з 2026 або 2027 року.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Добровільна накопичувальна пенсія

Третій елемент реформи – добровільна накопичувальна пенсія. Внески у цю частину не будуть обов’язковими. "Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні", – додав міністр, наголосивши, що відрахування до накопичувального фонду можна почати вже з 2027 року, додатково до ЄСВ.

