В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

Анна Косик
24 січня 2026, 13:06оновлено 24 січня, 13:39
Економіст пояснив, як різні фактори вплинуть на зміну курсу іноземних валют.
Прогноз курсу валют до 31 січня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Плотніков:

  • Курс долара у січні, найімовірніше, не перетне позначку в 44 гривні
  • Курс євро до кінця місяця навряд чи перевищить 51 гривню

НБУ незабаром сповільнить темпи девальвації національної валюти і офіційний курс гривні до долара до кінця січня буде втримуватися в діапазоні 43,10-43,50 гривень за долар.

Про це виданню Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков. За його словами, з 20 січня вже розпочалося помірне спадання показників.

Однак економіст наголосив, що українцям не варто сподіватися на те, що курс долара повернеться до показників осені 2025 року.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Як зміниться курс євро до кінця місяця

Плотніков також спрогнозував, що буде з курсом євро на валютному ринку. Офіційний курс може наприкінці січня коливатися в діапазоні 50,30-50,70 гривень за євро.

Однак поспішати в обмінник економіст не радить, бо курс євро залежить від реакції ринку на певні відносини між США та ЄС.

"Загострення відносин між Сполученими Штатами Америки та ЄС може спровокувати здешевлення євро до долара. Але в січні ситуація залишиться контрольованою. Єдино що, західні товари, які завозять в Україну, стануть дорожчими, бо їх ціна залежить від курсу євро", - додав експерт.

Як курс євро вплине на ціни в Україні - думка експерта

Нещодавно Главред писав, що за словами Олексія Плотнікова, на початку 2026 року курс євро встановив історичний рекорд, перетнувши психологічну позначку. Не виключення, що європейська валюта надалі буде дорожчати.

Оскільки Україна імпортує чимало товарів з Європи, ціни залежать від курсу євро. Чим вищий курс, тим дорожче обходяться покупки людям. Однак експерт запевнив, що найближчим часом значних цінових змін не буде, бо продукцію завозили у грудні вже по курсу 43 грн/євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Національний банк України оновив офіційні курси валют на понеділок, 26 січня. Гривня незначно зміцнилася щодо долара США, водночас послабилася до євро та польського злотого.

Раніше повідомлялося, що у найближчий час передбачається подальша помірна девальвація гривні з фіксацією в діапазоні 50,20-50,60 грн/євро. В обмінниках вартість валюти може перевищити психологічну межу і вийти за 51 гривню.

Напередодні стало відомо, що за попередніми прогнозами, Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар.

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

курс валют курс долара курс євро новини України
