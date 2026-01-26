Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Анна Ярославська
26 січня 2026, 10:19
61
Законопроект перебуває на стадії фіналізації та потребує узгодження в уряді та з міжнародними партнерами.
пенсія
Мінсоцполітики обіцяє зростання виплат за умови реформи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • На скільки зросте мінімальна пенсія в Україні
  • Кого торкнеться підвищення
  • Які необхідні умови для підвищення соцвиплат

Мінімальну пенсію в Україні можуть підняти до шести тисяч гривень. Підвищення торкнеться щонайменше третини пенсіонерів. Але є умова - необхідна реформа солідарної системи. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна.

Зараз мінімальна пенсія становить 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже вдвічі.

відео дня

На думку Улютіна, без реформи Україну чекає колапс соціальної системи.

"Якщо людина замість чотирьох тисяч отримує шість тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник.

Перегляд виплат стосуватиметься великої групи бюджетників - тих, хто працював на роботах з невисокими зарплатами.

"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

За його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред ​

Міністр також додав, що для отримання цієї пенсії необхідний стаж.

"Якщо у людини в 65 років немає 10 років стажу, а це обов'язок, то вибачте... Ти не працював, тому ні за солідарною системою, ні за базовою виплатою ти не отримуєш нічого. Ти отримуєш тільки базову соціальну допомогу. І закон про цю допомогу зараз у Раді", - сказав він.

Улютін також нагадав, що страховий стаж буде поступово збільшуватися до 35 років.

"Цього року повний страховий стаж повинен бути 33 роки. Наступного - 34, а потім - 35", - сказав міністр.

Підвищення страхового стажу заплановано до 2028 року.

Соцвиплати в Україні - новини

Як писав Главред, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно підтвердити не менше 33 років роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію в 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а в 65 років - тільки 15. Таким чином, чим раніше планується вихід на заслужений відпочинок, тим більше вимоги до стажу.

Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявив, що в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити в рамках пенсійної реформи. За його словами, нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини. Зараз, зазначив Улютін, навіть при однаковому стажі та зарплаті українці отримують різні виплати. Трирівнева система покликана збалансувати ситуацію.

Нагадаємо, самотні українські пенсіонери залишаються серед найбільш вразливих категорій населення. Для підтримки таких людей держава ввела щомісячну доплату - майже 1000 гривень.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії пенсіонери новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

10:32Синоптик
Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

10:19Економіка
Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

10:00Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

В Кремлі виставили нову цинічну умову для закінчення війни - що хочуть від України

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

Росіяни пішли на прорив кордону на трьох напрямках - яка зараз ситуація

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Останні новини

10:54

Лише тиск може її змінити: в ISW розкрили реальну позицію РФ щодо війни

10:34

Китайський гороскоп на завтра, 27 січня: Щурам - роздоріжжя, Зміям - лінь

10:32

Відома точна дата: Україну скоро атакує нова магнітна буря

10:25

"Відплатить кожному": відомий комік пригрозив росіянам за страждання українців

10:19

Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Діти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – МаксаковаДіти Путіна вчать китайську невипадково: Китай забирає у РФ усе, навіть офіси в Москві – Максакова
10:00

Коли ситуація зі світлом має покращитись: озвучено обнадійливий прогноз

09:56

Гороскоп на лютий 2026 року: Тельцям – нестабільність, Стрільцям – перевірка

09:03

Ротару врятувала від окупації рідних відомої співачки: "Всі закидані бомбами"

08:55

Фахівці назвали найкращий час для живцювання троянд: як це зробити правильно

Реклама
08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 січня (оновлюється)

08:49

Негода накриє Одесу: яких неприємностей чекати сьогодні в регіоні

08:20

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Помилка росіян, яку вони повторюють з 2022 рокуПогляд

07:25

Пожежі, руйнування та поранені: Росія двічі за ніч завдала удару по Запоріжжю

07:08

РФ готує продовження терору проти цивільного населення: коли новий ударПогляд

06:54

Сім вибухів і пожежа: дрони атакували НПЗ в російському Слов'янську-на-Кубані

06:02

Олександр Усик довів до сліз відомого актора: "Починаю плакати"

05:30

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

04:41

Зараз таке й не уявиш: які дивні харчові тренди були популярними в СРСР

Реклама
03:25

На Землю чекає катастрофа: вчені розкрили страшний сценарій кінця світу

02:06

Ситуація на фронті загострилася: у Генштабі розповіли про останні події

01:45

Як приготувати соковите куряче філе: головні секрети ідеально ніжної грудки

00:54

Марія Кравець розкрила кохання всього свого життя

00:54

Київ отримає нові ресурси для відновлення: у Міненерго розповіли про ситуацію

00:10

Аж ніяк не "форточка": яке справжнє українське "ім'я" віконної шибкиВідео

00:07

"Шалений був": дружина Віталія Козловського зробила особливе зізнання

25 січня, неділя
23:06

Всі чутки закінчилися: зірка Динамо визначився, в якому клубі продовжить кар’єру

22:33

Чотири Фламінго влучили в ціль: деталі удару по підряднику виробництва МіГ і Су

22:06

Графіки стають жорсткішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 січняФото

21:30

Як вимикатимуть світло на Рівненщині: з'явились нові графіки на 26 січня

21:21

Стародавня церква зберігала сумну таємницю: нові господарі були приголомшені знахідкою

20:46

Урожай буде більший: які плодові дерева потрібно обрізати, поки вони "сплять"Відео

20:34

Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

20:32

"Летять ляпаси й стусани": Максакова пояснила, чому Путін став посміховиськомВідео

20:26

"Слуга народу" Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині: що відомо

20:16

Оприлюднено рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

19:51

Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

19:28

Обмеження на цілу добу - коли не буде світла в Запорізькій області на 26 січня

19:26

Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

Реклама
19:23

Після 25 січня все зміниться: у трьох знаків зодіаку починається світла смуга

19:02

Росіяни уперше атакували "Шахедами" на Starlink: Флеш розкрив нову небезпеку

18:52

"Вони хочуть цієї цілі": Зеленський розкрив нові деталі переговорів з росіянами

18:45

Місто чекають температурні "гойдалки": якою буде погода в Дніпрі цього тижня

18:31

Відключення світла 26 січня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

18:29

Копійчаний засіб є на будь-якій кухні: як швидко видалити цвіль і конденсат

18:07

"Іншого пояснення немає": навіщо Путіну шамани й екстрасенси, розкрито секретВідео

17:46

Як зрозуміти, що вам брешуть: неочевидна ознака, яку більшість ігнорує

17:38

Пенсії по-новому, українців чекають три нові види виплат – про що йдеться

17:31

Розміщення миротворчих сил на Донбасі: ЗМІ про деталі переговорів в Абу-Дабі

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти