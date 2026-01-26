Коли і кому підвищать пенсію в Україні: у Кабміні готують документ

Законопроект перебуває на стадії фіналізації та потребує узгодження в уряді та з міжнародними партнерами.

Мінсоцполітики обіцяє зростання виплат за умови реформи / колаж: Главред, фото: УНІАН

Мінімальну пенсію в Україні можуть підняти до шести тисяч гривень. Підвищення торкнеться щонайменше третини пенсіонерів. Але є умова - необхідна реформа солідарної системи. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін в інтерв'ю РБК-Україна.

Зараз мінімальна пенсія становить 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже вдвічі.

На думку Улютіна, без реформи Україну чекає колапс соціальної системи.

"Якщо людина замість чотирьох тисяч отримує шість тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник.

Перегляд виплат стосуватиметься великої групи бюджетників - тих, хто працював на роботах з невисокими зарплатами.

"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.

В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.

За його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред ​

Міністр також додав, що для отримання цієї пенсії необхідний стаж.

"Якщо у людини в 65 років немає 10 років стажу, а це обов'язок, то вибачте... Ти не працював, тому ні за солідарною системою, ні за базовою виплатою ти не отримуєш нічого. Ти отримуєш тільки базову соціальну допомогу. І закон про цю допомогу зараз у Раді", - сказав він.

Улютін також нагадав, що страховий стаж буде поступово збільшуватися до 35 років.

"Цього року повний страховий стаж повинен бути 33 роки. Наступного - 34, а потім - 35", - сказав міністр.

Підвищення страхового стажу заплановано до 2028 року.

Як писав Главред, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно підтвердити не менше 33 років роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію в 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а в 65 років - тільки 15. Таким чином, чим раніше планується вихід на заслужений відпочинок, тим більше вимоги до стажу.

Міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявив, що в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує запровадити в рамках пенсійної реформи. За його словами, нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини. Зараз, зазначив Улютін, навіть при однаковому стажі та зарплаті українці отримують різні виплати. Трирівнева система покликана збалансувати ситуацію.

Нагадаємо, самотні українські пенсіонери залишаються серед найбільш вразливих категорій населення. Для підтримки таких людей держава ввела щомісячну доплату - майже 1000 гривень.

