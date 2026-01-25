Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики

Руслана Заклінська
25 січня 2026, 03:23
30
Вітчизняний фрукт, який росте чи не в кожному садку, почав конкурувати за ціною з екзотичними бананами та цитрусовими.
Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики
Штучний дефіцит накрутив ціни на яблука в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Яблука зрівнялися в ціні з імпортними фруктами
  • Частина виробників штучно стримує пропозицію, очікуючи ще вищих цін
  • Російські атаки по енергосистемі впливають на ціни

В Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами. Про це розповів представник українського експортера яблук USPA Fruit Володимир Гуржій виданню FreshPlaza.

"Ця ситуація частково зумовлена ​штучним дефіцитом на ринку. Виробники утримують обсяги на складах, згадуючи рекордно високі ціни, що спостерігалися наприкінці сезону 2025 року (тобто, у червні, - ред.). Водночас попит залишається слабшим, ніж хотіли б оператори ринку, і значно нижчим, ніж у довоєнний період", - пояснив він.

відео дня

Додатковим фактором стали пізні весняні заморозки у 2025 році, через які Україна втратила частину врожаю. Хоча яблука на ринку є, їхня пропозиція нижча за звичну, що стимулює зростання цін. Також на вартість впливає активний експорт, адже частина виробників віддає пріоритет зовнішнім ринкам, зменшуючи продажі всередині країни.

Окремо експерт звертає увагу на дефіцит робочої сили та погодні аномалії цієї зими, зокрема сильні морози до -20°C. Водночас ключовою проблемою для галузі залишається російська агресія.

"Постійні ракетні та безпілотні удари по енергетичній інфраструктурі України залишаються найбільшим викликом. Значна частина операторів ринку змушена покладатися на дизельні генератори. У багатьох випадках час роботи генераторів зараз перевищує час постачання від центральної енергосистеми", - зазначив Гуржій.

У підсумку, як зауважив Гуржій, нинішні ціни на яблука є незвичними для українських споживачів.

"Яблука традиційно сприймалися як основний продукт для українських споживачів і рідко вважалися дорогими. Протягом багатьох років яблука були фактично найдешевшим джерелом вітамінів", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на яблука у 2026 році - думка експерта

Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв раніше заявив, що яблука залишаються одними з найдорожчих базових фруктів на українському ринку.

За його словами, попри достатній урожай 2025 року, суттєвого здешевлення не відбулося, а передумов для різкого падіння цін у 2026 році немає. Хорєв прогнозує, що у квітні-травні ціни на яблука можуть зрости й утримуватимуться до появи перших ягід і фруктів нового врожаю.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні продовжують зростати, зокрема подорожчали курячі яйця. За даними Мінфіну, станом на 22 січня вартість яєць у супермаркетах перевищила середні показники грудня.

Також експерти прогнозують зміну цін на цитрусові до кінця зими. Мандарини після свят продовжать дешевшати - у лютому ціни можуть знизитися ще на 35-50 грн через падіння попиту.

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували неочікуване здешевлення свинини. Станом на 20 січня ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину в супермаркетах нижчі, ніж у грудні, свідчать дані Мінфіну. Найбільше подешевшав ошийок - з 334,11 до 288,82 грн за кілограм.

Читайте також:

Про джерело: FreshPlaza

FreshPlaza — це міжнародне інформаційне онлайн-видання, що спеціалізується на новинах світового ринку свіжих фруктів і овочів. Платформа висвітлює події у сферах виробництва, експорту та імпорту, логістики, ціноутворення, інновацій і тенденцій аграрного сектору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти продукти харчування ціни на продукти яблуко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

23:00Україна
Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

21:32Україна
"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

21:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Останні новини

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика-геймера за 71 секунду

03:23

Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики

02:35

Клімат проти людини: вчені встановили, що швидко прискорює старіння

24 січня, субота
23:11

Люди, народжені в ці місяці, стають сильнішими з віком – хто вони

23:00

Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
22:31

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

21:32

Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

21:21

"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

20:45

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там булоВідео

Реклама
20:31

Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня

20:29

Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва

20:28

Самойлова забере все у путініста-підкаблучника Джигана: втратить все

19:58

Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років: для цього використовувався ШІ

19:43

Може "склеїти ласти": несподіваний прогноз про те, скільки залишилося КадировуВідео

19:29

Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

19:10

Ніякої угоди Трампа немаєПогляд

19:05

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

18:49

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

18:47

Не лише Київ і Харків: яке місто тричі ставало столицею УкраїниВідео

18:24

Одна прихована функція змінює все: багато хто неправильно використовує палички для їжі

Реклама
17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

15:25

Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

15:11

В Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, РФ та США: перші подробиці

15:04

Садова доріжка без бетону і плитки: що зробити зі спиляного дереваВідео

14:49

Кейт Міддлтон здивувала вибором нової професіїФото

14:26

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

14:11

Чи небезпечний увімкнений обігрівач вночі: головні ризики для будинку та здоров'я

14:00

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

13:29

Як не потрапити в аварію взимку: інструктор назвав п"ять популярних помилок

Реклама
13:10

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

13:06

В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

11:58

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

11:51

Гороскоп на завтра 25 січня: Близнюкам - несподівана зустріч, Дівам - смуток

11:26

Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

11:23

Як виглядати стильно в мороз: модні правила зимового образу

11:22

Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

11:03

Звідки береться запах у квартирі та як позбутися його назавжди: лайфхаки для прибирання

10:37

Сповідь без зайвої провини: що насправді не є гріхом

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія Ротару
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти