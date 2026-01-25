Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики

Вітчизняний фрукт, який росте чи не в кожному садку, почав конкурувати за ціною з екзотичними бананами та цитрусовими.

Штучний дефіцит накрутив ціни на яблука в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Яблука зрівнялися в ціні з імпортними фруктами

Частина виробників штучно стримує пропозицію, очікуючи ще вищих цін

Російські атаки по енергосистемі впливають на ціни

В Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами. Про це розповів представник українського експортера яблук USPA Fruit Володимир Гуржій виданню FreshPlaza.

"Ця ситуація частково зумовлена ​штучним дефіцитом на ринку. Виробники утримують обсяги на складах, згадуючи рекордно високі ціни, що спостерігалися наприкінці сезону 2025 року (тобто, у червні, - ред.). Водночас попит залишається слабшим, ніж хотіли б оператори ринку, і значно нижчим, ніж у довоєнний період", - пояснив він.

Додатковим фактором стали пізні весняні заморозки у 2025 році, через які Україна втратила частину врожаю. Хоча яблука на ринку є, їхня пропозиція нижча за звичну, що стимулює зростання цін. Також на вартість впливає активний експорт, адже частина виробників віддає пріоритет зовнішнім ринкам, зменшуючи продажі всередині країни.

Окремо експерт звертає увагу на дефіцит робочої сили та погодні аномалії цієї зими, зокрема сильні морози до -20°C. Водночас ключовою проблемою для галузі залишається російська агресія.

"Постійні ракетні та безпілотні удари по енергетичній інфраструктурі України залишаються найбільшим викликом. Значна частина операторів ринку змушена покладатися на дизельні генератори. У багатьох випадках час роботи генераторів зараз перевищує час постачання від центральної енергосистеми", - зазначив Гуржій.

У підсумку, як зауважив Гуржій, нинішні ціни на яблука є незвичними для українських споживачів.

"Яблука традиційно сприймалися як основний продукт для українських споживачів і рідко вважалися дорогими. Протягом багатьох років яблука були фактично найдешевшим джерелом вітамінів", - додав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на яблука у 2026 році - думка експерта

Експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександр Хорєв раніше заявив, що яблука залишаються одними з найдорожчих базових фруктів на українському ринку.

За його словами, попри достатній урожай 2025 року, суттєвого здешевлення не відбулося, а передумов для різкого падіння цін у 2026 році немає. Хорєв прогнозує, що у квітні-травні ціни на яблука можуть зрости й утримуватимуться до появи перших ягід і фруктів нового врожаю.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні продовжують зростати, зокрема подорожчали курячі яйця. За даними Мінфіну, станом на 22 січня вартість яєць у супермаркетах перевищила середні показники грудня.

Також експерти прогнозують зміну цін на цитрусові до кінця зими. Мандарини після свят продовжать дешевшати - у лютому ціни можуть знизитися ще на 35-50 грн через падіння попиту.

Як повідомляв Главред, в Україні зафіксували неочікуване здешевлення свинини. Станом на 20 січня ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину в супермаркетах нижчі, ніж у грудні, свідчать дані Мінфіну. Найбільше подешевшав ошийок - з 334,11 до 288,82 грн за кілограм.

