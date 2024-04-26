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Кому в Україні підвищать пенсії автоматично: хто отримає

Дмитро Відоменко
26 квітня 2024, 09:51
В Україні з 1 травня 2024 року підвищать частину пенсій (йдеться про тих, хто досяг віку від 70 років і при цьому розмір їхньої виплати не сягає 10 340,35 грн).
Монети, бабуся
Кому підвищать пенсії автоматично з 1 травня? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні з 1 травня 2024 року підвищать частину пенсій - йдеться про тих, хто досяг віку від 70 років і при цьому розмір їхньої виплати не досягає 10 340,35 грн. Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

Як кажуть експерти - для того, щоб отримати доплати, потрібно відповідати двом критеріям. Надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

Передбачено такі надбавки:

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  • пенсіонерам від 70 до 74 років - 300 гривень;
  • пенсіонерам від 75 до 79 років - 456 гривень;
  • пенсіонерам, старшим за 80 років, - 570 гривень.

Виплати пенсіонери отримають на місяць після досягнення пенсіонером відповідного віку, що дозволяє претендувати на них (а середня пенсія зросла з 5385 до 5743 грн).

Які пенсії отримують українці

Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто продовжує працювати. Вони в середньому отримують виплату в 6 тисяч грн. Загалом пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільша кількість (2,6 млн) отримують пенсію до 3 тисяч грн. Ще 1,7 млн осіб отримують від 3 до 4 тисяч грн. Від 4 до 5 тисяч грн отримують 1,8 млн українців.

Відповідно, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати в розмірі до 5 тисяч грн. Високі пенсії (від 10 тисяч грн) отримують 1,2 млн пенсіонерів.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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