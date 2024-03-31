Чи буде різко скакати курс долара: прогноз ексрадника Зеленського

Яким буде курс валют у квітні 2024 року, чи буде різке зростання долара - є прогноз економіста Олега Устенка (ексрадника президента Зеленського).

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Який курс долара буде у квітні: детальний прогноз економіста / колаж Главред, фото УНІАН

Загрози різкого зростання курсу долара США щодо гривні немає, проте його коливання неминучі. Про це розповів економіст і колишній радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телемарафону.

"Я б звернувся до державного бюджету, у державному бюджеті курс (середньорічний) якраз і встановлений на рівні приблизно 40 гривень за 1 долар, тому я не думаю, що ми можемо очікувати якихось значних курсових коливань. Вони коливатимуться в межах того, що ми зараз із вами бачимо", - розповів економіст.

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

На думку експерта, НБУ буде поступово переходити до більш гнучкого курсоутворення.

"У них є всі важелі для того, щоб згладжувати будь-які такі значні курсові коливання. А плюс-мінус 2-3% до курсу, який ми бачили тиждень, 2 тижні тому - це більш-менш прийнятно", - підсумував Устенко.

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Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

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