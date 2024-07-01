Що буде з курсом долара в Україні: Кабмін дав невтішний прогноз

Уряд України прогнозує уповільнення зростання економіки та посилення інфляції.

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Курс долара долара в Україні зростатиме / Колаж: Главред, фото УНІАН

Кабінет міністрів України прогнозує зростання курсу долара на 10% у 2025 році. Також очікується уповільнення зростання економіки та посилення інфляції. Про це йдеться в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

Як повідомив у Telegram, член фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, основним стримувальним фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких потребує великих ресурсів і часу.

Згідно з оприлюдненим документом, уряд очікує зростання ВВП:

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у 2025 році на 2,7%;

у 2026 році на 7,5%;

у 2027 році на 6,2%.

Прогноз зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 4,6% закладений у державний бюджет на цей рік і не змінювався.

Що буде з курсом долара в Україні

У бюджет на 2024 рік закладено середній курс долара на рівні 40,7 грн/долар і 42,1 грн/долар станом на грудень.

Коли долар зростатиме? Згідно з прогнозом уряду, це станеться в найближчі три роки.

У 2025 році долар подорожчає до 45 гривень (45,6 на грудень).

У 2026 році курс долара до гривні становитиме 46,5 гривень (45,9 на грудень).

У 2027 гривня подешевшає до 46,4 грн за один долар (46,2 на грудень).

Ціни зростуть

Зростання споживчих цін (грудень до грудня) орієнтовно становитиме:

у 2025 році на 9,5%;

у 2026 році на 10,4%;

у 2027 році - на 5,9%.

Україні загрожує дефолт - останні новини

В України є місяць, щоб уникнути дефолту. Термін боргових канікул для України за єврооблігаціями закінчується в серпні. Міжнародний валютний фонд прагне до того, щоб Україна домовилася про списання боргу, але за час, що залишився, угода малоймовірна. Якщо Україна оголосить дефолт, це свідчитиме про брак віри приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може обернутися катастрофою для відновлення країни, пише видання The Economist.

У березні 2024 року агентство S&P Global знизило довгостроковий кредитний рейтинг країни в іноземній валюті з "CCC" до "CC" і наближає Україну до дефолту за зовнішніми боргами.

Агентство очікує, що Україна почне офіційні переговори з реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі і завершить процес до середини цього року.

Що таке дефолт Дефолт - це невиконання договору позики, тобто несплата своєчасно відсотків або основного боргу за борговими зобов'язаннями або за умовами договору про випуск облігаційної позики, передає Вікіпедія. Дефолт може оголошуватися як компаніями, приватними особами, так і державами. Технічний дефолт оголошує кредитор позичальнику.

Є два принципово різних види дефолту: звичайний дефолт (банкрутство) і технічний дефолт. Державні та корпоративні дефолти в історії траплялися досить часто. Багато урядів і гранди світового бізнесу колись були в стані технічного дефолту, наприклад, дефолти США в 1933-му і 1971-му роках. Наслідки суверенних дефолтів можуть мати широкі масштаби: спад в економіці, посилення інфляції та девальвації національної валюти.

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