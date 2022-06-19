Які долари та іншу валюту не можна буде поміняти - пояснення Нацбанку / колаж фото УНІАН

Весь пошкоджені банкноти іноземної валюти (доларів і євро в першу чергу), які люди приносять, що складаються з двох або більшої кількості частин, українські банки обов'язково вилучать і заберуть на дослідження. Про це заявили представники пресслужби українського Нацбанку.

Як повідомляють представники регулятора, будь-яку пошкоджену купюру потрібно перевірити на справжність і платіжність. Якщо все нормально, то людям без проблем обмінюють гроші. Якщо ж ні, то банкноти вилучають з обігу і повідомляють правоохоронцям (у разі, коли з'ясовується, що купюра фальшива).

Яку валюту (долари, євро і так далі) не можна поміняти

Фінансові установи не мають право брати банкноти, площі яких виявилися пошкоджені полум'ям або рідинами / хімікатами більш ніж на 55%. Причому, в окремих випадках (якщо купюра піддавалася дії радіоактивних або інших небезпечних) речовин касир не може брати банкноту, якщо у клієнта немає документів, які підтверджують дезінфекцію.

Крім того, як кажуть у Нацбанку, обмінювати будь-які старі або з ушкодженнями купюри-гривні можна в будь-якому банку України. А ось аналогічні банкноти іноземної валюти приймаються в касах тільки тих фінансових установ, які уповноважені на формат Incasso. Тобто банкноти відправляють в іноземні банки, який і видасть нові на заміну, а відповідну суму повернуть власнику.

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Нагадаємо, наприкінці травня нинішнього року фахівець Олександр Паращій - аналітик спеціалізованої компанії Concorde Capital - чітко попередив українців - мовляв, курс валют в Україні вже найближчим часом повинен підскочити до позначки 40 гривень за долар.

Потім, Керівник аналогічного аналітичного сегмента іншої спеціалізованої компанії, Forex Club, Андрій Шевчишин говорив - потужне збільшення українським Нацбанком облікової ставки з 10% до 25% орієнтує українців на те, що реальний курс української валюти незабаром збільшиться до 45 гривень за долар.

"Такий великий курс долара буде намацуватися, ймовірно в найближчі п'ять місяців-півроку. Але точно буде траєкторія швидкого зростання. Моя думка - буде ближче до $ 40 грн/$1", ‒ підсумував експерт.

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