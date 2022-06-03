За долар 40 гривень: українцям розкрили терміни стрімкої девальвації

/ УНІАН

Валютний курс може встановитися на позначці близько $40 грн/$1, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

"Новий курс валюти буде прощупуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання... Моя думка, що це буде ближче до $40 грн / $1", - сказав він в ході онлайн-дискусії, організованої САЅЕ.

Однак Паращій зазначив, що спрогнозувати реальний курс гривні до долара вкрай складно через тектонічні зміни в структурі економіки через війну. Так, з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну другу за частиною частку експорту після продовольчих товарів займає тепер IT-експорт, тоді як раніше це була продукція гірничо-металургійного комплексу.

За його словами, Національний банк може змінити монетарну політику.

"Витрачати резерв на підтримку курсу, який не має нічого спільного з реальністю. Тому я сподіваюся на поступову зміну політики Нацбанку", - зазначив Паращій.

У той же час Паращій вказує на велику "пробоїну" в платіжному балансі.

"Наприклад, так звані торгові кредити, які в березні-квітні дали пробоїни по платіжному балансу майже в $4 млрд... Це колосальні проблеми і тиск на валюту... Так що у нас все одно є великі пробоїни в платіжному балансі, і поки незрозуміло, як їх НБУ буде "лікувати". Так що говорити про курс $29,25 грн/$ точно не залишиться", - сказав аналітик.

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