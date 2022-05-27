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Долар пішов "на зліт": що відомо про курс на чорному ринку

27 травня 2022, 03:20

Долар на чорному ринку відновив рух у бік зростання.

Долар
/ Reuters

В Україні середній курс покупки готівкового долара у банках у четвер, 26 березня, порівняно з середою, зріс.

Підвищення відбулося на 15 коп.і становить 34,69 грн., пише Ліга.

Разом з тим курс продажу не змінився і становить 36,36 грн.

Курс долара в банках:

  • мінімальний курс покупки - 31,5 грн;
  • максимальний курс покупки - 36 грн.
  • мінімальний курс продажу - 33 грн;
  • максимальний курс продажу - 37 грн.

Звернемо увагу, що долар на чорному ринку відновив свій курс у бік зростання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту Курс України.

26 травня станом на 14 годину за київським часом середній курс продажу склав 36,49 грн/дол., а курс покупки - 36,19 грн / дол.

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Скачки на валютному ринку: думка експерта

Як розповів у коментарі Сьогодні аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, зараз потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

Так що краще купувати американські долари, оскільки США грають на підвищення ставок, а ось Європа, навпаки, переживає важку кризу.

Експерт підкреслив, що євро краще використовувати для заощаджень і в умовах міграції, а долари знадобляться для накопичень і уникнення інфляційного тиску.

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