Курс долара в Україні відпустять : у Нацбанку назвали головний фактор / Колаж Фото УНІАН і pixabay

Національний банк України (НБУ) планує в уже в найближчому майбутньому відмовитися від фіксованого курсу гривні до долара, який зараз встановлений для експортерів та імпортерів. Про це розповіла перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час єдиного телемарафону.

Як говорить Рожкова, плаваючий формат курсу остаточно повернеться тільки тоді, коли валютний ринок зможе сам себе балансувати. А зараз цьому заважає наявність критичного імпорту.

"Збільшення податків на імпорт, як ми очікуємо, зменшить обсяг цього критичного імпорту і таким чином знизить тиск на золотовалютні резерви. Це одна з передумов, після якої ми зможемо розглядати поступове повернення до ринкового курсоутворення", - сказала Рожкова.

При цьому Рожкова зазначила, що в будь-якому випадку Україна буде повертатися до плаваючого курсу поступово. Будь-яка інша ситуація стане шоком для економіки.

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Нагадаємо, раніше керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій попереджав українців про те, що валютний курс може встановитися на позначці близько 40 грн за долар.

Пізніше керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прямо заявив про те, що різке підвищення Національним банком облікової ставки з 10% до 25% орієнтує на те, що реальний курс може скоро стати 45 гривень за долар.

"Новий курс валюти буде прощупуватися, можливо, в найближчі п'ять-шість місяців, це точно буде траєкторія зростання. Моя думка, що це буде ближче до $40 грн/$1", - сказав експерт.

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