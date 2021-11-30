Українців можуть змусити повернути державі субсидії: кого та коли

В Україні одержувачів можуть змусити повернути субсидію / УНІАН

В Україні одержувачі субсидій можуть зіткнутися з необхідністю повернення нарахованих коштів.

Така ймовірність можлива в разі, якщо соціальні виплати були нараховані і виплачені помилково, пише Апостроф.

Відзначається, що нерідко правила надання державної допомоги на оплату комуналки змінюються в бік посилення, проте окремі громадяни продовжують отримувати гроші, які їм не покладені.

З яких причин нараховані субсидії потрібно повертати:

Надання державним органам неправдивої інформації при оформленні субсидій.

Якщо субсидіанту вдалося ввести в оману органи соціального захисту та отримати субсидію, на яку він не мав права, він зобов'язаний повернути всі незаконно нараховані суми.

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Зміна будь-яких обставин, що впливають на надання і розмір субсидії: втрата роботи, підвищення зарплати, вступ у шлюб, народження дитини, здійснення дорогих покупок (закон зобов'язує одержувача субсидії в місячний термін повідомляти органи соціального захисту про це).

Додамо, що в такому випадку органи соцзахисту повинні провести повторну комісію і оцінити, чи має громадянин право на субсидію. Якщо цього не зробити, то буде нарахована субсидія, яку з часом доведеться повернути.

Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформив субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися.

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