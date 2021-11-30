Українців можуть змусити повернути державі субсидії: кого та коли

Органи соцзахисту можуть провести перевірку і оцінити, чи має громадянин право на субсидію.
В Україні одержувачі субсидій можуть зіткнутися з необхідністю повернення нарахованих коштів.
Така ймовірність можлива в разі, якщо соціальні виплати були нараховані і виплачені помилково, пише Апостроф.
Відзначається, що нерідко правила надання державної допомоги на оплату комуналки змінюються в бік посилення, проте окремі громадяни продовжують отримувати гроші, які їм не покладені.
З яких причин нараховані субсидії потрібно повертати:
Надання державним органам неправдивої інформації при оформленні субсидій.
Якщо субсидіанту вдалося ввести в оману органи соціального захисту та отримати субсидію, на яку він не мав права, він зобов'язаний повернути всі незаконно нараховані суми.
Зміна будь-яких обставин, що впливають на надання і розмір субсидії: втрата роботи, підвищення зарплати, вступ у шлюб, народження дитини, здійснення дорогих покупок (закон зобов'язує одержувача субсидії в місячний термін повідомляти органи соціального захисту про це).
Додамо, що в такому випадку органи соцзахисту повинні провести повторну комісію і оцінити, чи має громадянин право на субсидію. Якщо цього не зробити, то буде нарахована субсидія, яку з часом доведеться повернути.
Нагадаємо, в Україні, згідно із законодавством, в тому випадку, якщо людина оформив субсидію на законних підставах, а потім у нього змінилися життєві обставини в кращу сторону, то від допомоги необхідно відмовитися.
Читайте ще:
- У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році
- Як визначити, пільги або субсидія вигідні в опалювальний сезон-відповідь фахівців
- Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників