У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію / УНІАН

Більшості громадянам України були автоматично перепризначено субсидії на комунальні послуги. Але деяким українцям все ж доведеться повторно подавати документи. Про це розповіла керівник Міністерства соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю порталу "Факти".

За словами чиновниці, перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

"Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії", – пояснила керівник Міністерства соціальної політики.

При цьому Лазебна зазначила, що підтвердити право на субсидію повинні дві категорії людей:

українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;

українці, яким вона призначалася без урахування членів сім'ї, які не проживають за місцем реєстрації.

"Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування. Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або перебуває за кордоном, але доглядає за дитиною до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований в центрі зайнятості та інші життєві ситуації", - підсумувала чиновниця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищився прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.