УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію

14 грудня 2021, 09:51

За словами керівника відомства Марини Лазебної, автоматичне перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

Субсидія, квитанція
У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію / УНІАН

Більшості громадянам України були автоматично перепризначено субсидії на комунальні послуги. Але деяким українцям все ж доведеться повторно подавати документи. Про це розповіла керівник Міністерства соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю порталу "Факти".

За словами чиновниці, перепризначення субсидій відбувалося на підставі наявної в реєстрах інформації.

"Винятком були випадки, коли необхідно надати або підтвердити ті, чи інші дані, які могли змінитися. Наприклад, якщо одержувач субсидії раніше не надавав свої банківські реквізити для перерахування монетизованої субсидії", – пояснила керівник Міністерства соціальної політики.

При цьому Лазебна зазначила, що підтвердити право на субсидію повинні дві категорії людей:

  • українці, які отримували її за фактичним місцем проживання;
  • українці, яким вона призначалася без урахування членів сім'ї, які не проживають за місцем реєстрації.

"Цього року було розширено коло людей, які можуть отримувати субсидії. Ми проаналізували практику та включили до переліку загальних підстав призначення субсидії ті випадки, які раніше потребували окремого розгляду та рішення комісій органів місцевого самоврядування. Це випадки, коли хтось із членів домогосподарства офіційно працює за кордоном, або перебуває за кордоном, але доглядає за дитиною до трьох років, або є безробітним, але зареєстрований в центрі зайнятості та інші життєві ситуації", - підсумувала чиновниця.

Реклама

читайте такожЯк оформити пенсію та субсидії через "Дію": покрокова інструкція

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що з 1 грудня нинішнього року в Україні офіційно підвищився прожитковий мінімум - до 2393 гривень. А наступного року його переглянуть у бік збільшення ще двічі (відповідно до 2508 гривень і 2589 гривень) — з 1 липня і 1 грудня.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб залишиться найвищим і в кінці 2021 року складе 2481 гривень, а в кінці 2022 року — 2684 гривні.

viber
Марина Лазебна субсидії новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший морозУ моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший мороз Як змусити орхідею цвісти рясно і пишно - відправляємо рослину "в заслання"Як змусити орхідею цвісти рясно і пишно - відправляємо рослину "в заслання" Гороскоп на 2022 рік для всіх знаків: Рибам можна позаздрити, а Діві – поспівчуватиГороскоп на 2022 рік для всіх знаків: Рибам можна позаздрити, а Діві – поспівчувати Весна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зимиВесна наскочить в лютому: українців ошелешили прогнозом до кінця зими Українців попередили про погодну аномалію на День Миколая та Новий рікУкраїнців попередили про погодну аномалію на День Миколая та Новий рік
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
11:42

"Кусаються ціни на горошок і курятину": експерт пояснила, чому дорожчають "новорічні" продукти

11:42

У Полтаві 2-річна дитина повернулася із садка з розрізаним язиком, хлопчикові наклали п'ять швівВідео

11:30

Містер Біг з серіалу Секс у великому місті особисто привітав Олю Цибульську з Днем народження

11:13

На Прикарпатті потяг розчавив авто: у жахливій аварії загинули чоловік і жінка

11:04

З квітня 2022-го антибіотики в аптеках тільки за е-рецептами - МОЗ

Реклама
10:29

Шестеро пасажирів автобуса постраждали в ДТП на Луганщині, один – загинувФотоВідео

10:22

При імплементації REMIT важливо розмежувати функції та повноваження НКРЕКП і АМКУ – експерт

09:51

У Мінсоцполітики пояснили, кому з українців треба ще раз подати документи на субсидію

09:41

Крововилив і струс мозку: у Києві на маму учня впала величезна гілка біля школи

09:25

"У дипломатії є шанс": у Зеленського оцінили результати переговорів Байдена і ПутінаВідео

08:57

"Копів викликали, але ті не доїхали": на Чернігівщині спіймали чоловіка, який вбив співмешканку і місяць ховавсяВідео

08:52

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

08:41

Коронавірус в Україні 14 грудня: кількість нових COVID-випадків зросла до понад 7 тисяч за добуВідео

08:32

У Мінекономіки пояснили, чому в Україні різко подорожчали продуктиВідео

08:20

Зручний привід для розв'язання війниПогляд

07:55

Дипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg

07:30

Референдум щодо Донбасу і "оренда Криму на 90 років": дипломат закликав Зеленського до захисту УкраїниВідео

07:23

США готові посилити східний фланг НАТО у разі вторгнення РФ в Україну

06:51

Гороскоп на 2022 рік для Овна: успіх в бізнесі, грошова удача і привабливі можливостіВідео

06:49

Скоро в Україну прийде класична зима зі снігом і морозом: синоптик назвала датуВідео

Реклама
06:41

Політ над прірвою: астролог розповів, що чекає на Україну в 2022 році

06:30

Місце "інтимної сили" ПутінаПогляд

06:02

Найгарніший новорічний манікюр 2022, який схвалить Чорний Водяний ТигрФото

05:50

Загроза атаки авіацією і війська РФ у Києві за 6 годин: генерал ЗСУ попередив про сценарій небезпекиВідео

05:48

Як виростити авокадо з кісточки й змусити його цвісти й родити вдома - всі секрети та правилаВідео

05:12

Німеччина - країна-мрія для громадян України: де хочуть працювати і відпочива ти українціВідео

05:05

Зірка серіалу Гра в кальмара в одній білизні не зуміла приховати звабливі вигини підтягнутого тіла

04:58

Насипала цукор в рукавичку: у Києві стався скандал через платні пакетиВідео

04:36

Вріже арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали дату атаки циклонуВідео

04:28

Ретроградна Венера 2021: астролог розповіла, чого чекати всім знакам зодіакуВідео

04:12

Ці продукти є вдома у кожного: простий спосіб зупинити випадіння волосся

03:40

Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

03:12

ТОП-5 приладів в будинку, які задарма тягнуть електроенергію: як заощадити на платіжці

02:45

"Все це про страх відповідальності": Андрій Задворний виправдався за те, як розлучився зі Златою Огневич

02:40

В Одесі померла вагітна та її малюк, чоловік звинувачує лікарів

02:22

Які два продукти допомагають знизити високий рівень холестерину - відповідь кардіологів

01:48

Долар рвоне вгору: українців здивували несподіваним прогнозом на 2022 рікВідео

01:07

Як пози для сну найнебезпечніше для тіла - відповідь фахівця

00:51

Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в бідуВідео

13 грудня, понеділок
23:54

Павло Зібров зізнався, що щосили готується до весілля

Реклама
23:49

Експерт пояснив, чи можна різко переходити на рослинну їжу

23:25

Назвали головні економічні ризики-2022: до ТОПу потрапила Україна

23:05

В Україну йде сніговий шторм і ураганВідео

23:02

У Києві Епіцентр влип до скандалу: охоронці знущалися над жінкою та довели її до інфаркту

22:38

Вчені розповіли, які звички руйнують печінку

22:21

Меркель особисто блокувала постачання зброї в Україну - Bild

22:07

В Україні супермаркети продають небезпечне м'ясо з ПольщіВідео

21:56

У Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчинуВідео

21:35

Психолог пояснила, чому під час пандемії стало більше панічних атакВідео

21:05

Кулеба провів важливі переговори з німецькою колегою: всі подробиціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти