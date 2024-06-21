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Як українцям отримувати високу пенсію: експерти назвали реальні способи

Дмитро Відоменко
21 червня 2024, 10:54
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В Україні для отримання високої пенсії доведеться працювати довше, а також додатково збирати на старість, кажуть профільні експерти.
Старий, монети
Як в Україні отримувати високу пенсію - експерти назвали способи / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

В Україні для отримання високої пенсії українцям доведеться досить довго працювати, а також додатково акумулювати гроші на старість. Про це в коментарі порталу "Обозреватель" розповіла експертка з питань пенсійного забезпечення порталу Лідія Ткаченко.

За її словами, про пенсію українцям потрібно замислюватися в доволі молодому віці - з 20-30 років, а якщо потурбуватися цим питанням, скажімо, у 50 років, то зібрати на гідну старість потрібну суму буде важко.

"У нас 20-30-річні не думають про пенсію. Горизонт планування дуже невеликий", - розповідає керівник відділу аналітики компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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Щоправда, кажуть експерти, навіть якби всі 30-річні українці зважилися одномоментно накопичувати гроші для майбутньої пенсії, інструментів для цього поки що небагато.

В Україні вже працюють приватні пенсійні фонди, але, на жаль, немає фондового ринку - і, відповідно, можливості вкладати в акції стабільних компаній. Відповідно, коли в країні йде повномасштабна війна, примножити або хоча б зберегти заощадження від інфляції вкрай складно.

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування, здійснює збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Є такі варіанти:

  • По-перше, зібрати гроші і купити землю або квартиру - для того, щоб потім мати дохід, здаючи її в оренду. Крім того, це актив, який можна продати в будь-який момент. Недоліки - спочатку необхідно зібрати на купівлю житла або землі, а цей процес може розтягнутися на десятиліття. Крім того, в умовах повномасштабної війни залишаються ризики, що нерухомість буде зруйнована обстрілами або опиниться на окупованій території.
  • По-друге, відкладати у валюті. У такому разі варто купувати валюту одразу кількох країн (краще обирати три різні валюти, дві з яких - долар і євро). Накопичивши достатню суму, кошти краще інвестувати (зокрема в купівлю нерухомості).
  • По-третє, купувати облігації внутрішньої державної позики або відкривати депозити. Річ у тім, що наразі ОВДП (фактично борг, який ви надаєте державі) має високу прибутковість. Також досить високі депозитні ставки на вклади в гривні. Але і ОВДП, і банківські депозити - інструмент для короткострокових інвестицій.
  • По-четверте, купівля золота. Банківське золото (його можна купити і продати у відділеннях деяких банків) за 5 років подорожчало з 33,7 тисячі до 90,8 тисячі грн за тройську унцію (31,10348 грама).

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розроблення держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують позбутися пенсії. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок понад 6 місяців.

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