Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й: що буде з зарплатами, пенсіями і прожитковим мінімумом

Кабмін закінчив процес розробки проєкту державного бюджету України на майбутній рік до першого читання. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За наявними даними, доходи загального фонду бюджету заплановані на рівні 1,56 трлн грн, видатки – 3,11 трлн грн.
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету по загальному фонду пропонується на рівні 1,53 трлн.
Що буде з зарплатами в 2024 році
Передбачається, що, незважаючи на серйозні труднощі, в Україні все ж будуть рости зарплати. Середня зарплата в наступному році, згідно з розрахунками Мінфіну, складе 21 852 грн.
Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7,1 тисячі грн з 6,7 тисячі грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.
У самому бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати. У 2024 році її підвищать в січні з 6700 до 7100 грн і в липні – до 8000 грн.
Що буде з пенсіями в 2024 році
Переглянуть також і прожитковий мінімум. А до нього прив'язані аліменти, пенсії, ряд соціальних виплат (субсидії і так далі). Наприклад, мінімальні пенсії планується збільшити в 2024-му з 2093 до 2361 грн.
Також збільшиться гарантована виплата для українських пенсіонерів, які виконали вимоги по стажу і досягли 65-річчя. За законом у 2023 році вони повинні будуть отримувати не менше 2680 грн.
Якою буде мінімальна зарплата в 2024 році
Деякий час тому для розробки місцевих бюджетів Мінфін розіслав до органів місцевої влади службовий документ, в якому вказується, що:
- з січня 2024 року мінімалка в Україні становитиме 7,1 тисячі грн;
- з липня - 8 тисяч грн.
При цьому мінімальну зарплату в 2025 році планується підвищити до 8 370 грн. А у 2026-му - до 8 956 грн.
До того повідомлялося, що в Україні даватимуть гроші батькам на потреби дітей. Виплати будуть надаватися тепер сім'ям з дітьми, які зареєстровані на територіях, які були або перебувають у тимчасовій окупації, або знаходяться в зоні бойових дій, проживають на кордоні з країною-агресорів РФ, малозабезпеченим і мають дітей, а також належать до таких категорій, як дитина з інвалідністю або дитина з багатодітної сім'ї.
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