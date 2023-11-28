Як українцям вирішити питання зі стажем заради більш високої пенсії: в Мережі з'явилася інструкція

В Україні пенсіонери можуть "купити" страховий стаж собі або іншим особам. Для цього необхідно укласти договір з Пенсійним фондом (ПФУ).

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Для покупки додаткового стажу необхідно укласти договір з Пенсійним фондом (ПФУ) / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні пенсіонери можуть "купити" потрібне для пенсії кількість років страхового стажу собі або іншим особам. Для цього необхідно укласти договір з Пенсійним фондом (ПФУ), йдеться в заяві відомства.

Договір тепер укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для укладення договору можна авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або через "Дія. Підписи " або GOV.ID. Документ підписується шляхом накладення на нього, власне, КЕП.

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Як докупити собі стаж до пенсії?

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, в якому кошти надійшли на рахунок ПФУ.

Якщо за договором за певний місяць сплачено 2 тисяч грн на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде віднесено до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць – 9 090,91 грн.

Якщо внесок у розмірі 2 тисяч грн сплачено на користь працюючої особи, то в рамках отримання страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 090,91 грн.

Фактично, кажуть експерти, кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

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Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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