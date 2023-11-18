В Україні призначатимуть пенсії інакше: як посилять вимоги

В Україні у 2024 році зміняться правила для призначення пенсій. Зараз на неї можуть вийти ті, хто має 30 років стажу (в наступному - вже 31 рік).

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У 2024 посилять вимоги до стажу для виходу на пенсію / УНІАН / ua.depositphotos.com

В Україні наступного року зміняться правила для призначення пенсій. Якщо в 2023 році в 60 років на заслужений відпочинок можуть вийти ті, хто має 30 років стажу, вже в наступному році вимоги посилять на 12 місяців. Про це йдеться в матеріалі порталі "Обозрєватєль".

Тобто на пенсію зможуть відразу вийти тільки ті, у кого є як мінімум 31 рік стажу. Іншим доведеться працювати до 63 і 65 років.

"Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних чотирьох років. В результаті українцям потрібно буде мати як мінімум 35 років стажу. Розробляючи таке нововведення і вводячи його в 2017-му, ні в Мінсоці, ні в Раді не підозрювали про те, що Україну чекає коронавірус, а потім повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення", ‒ кажуть експерти.

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Якщо людині 60 років виповниться раніше, ніж в 2028 році, то потрібно виконати як мінімум такі вимоги:

у 2023-му потрібно мати від 30 років стажу;

у 2024-му - від 31 року;

у 2025-му - від 32 років;

у 2026-му - від 33 років;

у 2027-му - від 34 років;

у 2028-му - від 35 років.

Якщо ж людина не відповідає цим умовам, є шанс вийти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити (в залежності від того, коли виповниться) стаж:

у 2023-му - від 20 до 30 років;

у 2024-му - від 21 до 31 року;

у 2025-му - від 22 до 32 років;

у 2026-му - від 23 до 33 років;

у 2027-му - від 24 до 34 років.

у 2028-му - від 25 до 35 років.

Як кажуть експерти - для того, щоб отримувати пенсію в 65 років, потрібно мати як мінімум 15 років стажу. При цьому вже в 2028 році, згідно з розрахунками Мінсоцполітики, тільки половина українців зможе вийти на пенсію в 60 років, 5% вийдуть на пенсію в 65 років, решта – в 63 роки.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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