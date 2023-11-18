В Україні призначатимуть пенсії інакше: як посилять вимоги

В Україні наступного року зміняться правила для призначення пенсій. Якщо в 2023 році в 60 років на заслужений відпочинок можуть вийти ті, хто має 30 років стажу, вже в наступному році вимоги посилять на 12 місяців. Про це йдеться в матеріалі порталі "Обозрєватєль".
Тобто на пенсію зможуть відразу вийти тільки ті, у кого є як мінімум 31 рік стажу. Іншим доведеться працювати до 63 і 65 років.
"Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних чотирьох років. В результаті українцям потрібно буде мати як мінімум 35 років стажу. Розробляючи таке нововведення і вводячи його в 2017-му, ні в Мінсоці, ні в Раді не підозрювали про те, що Україну чекає коронавірус, а потім повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення", ‒ кажуть експерти.
Якщо людині 60 років виповниться раніше, ніж в 2028 році, то потрібно виконати як мінімум такі вимоги:
- у 2023-му потрібно мати від 30 років стажу;
- у 2024-му - від 31 року;
- у 2025-му - від 32 років;
- у 2026-му - від 33 років;
- у 2027-му - від 34 років;
- у 2028-му - від 35 років.
Якщо ж людина не відповідає цим умовам, є шанс вийти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно до свого 63-річчя заробити (в залежності від того, коли виповниться) стаж:
- у 2023-му - від 20 до 30 років;
- у 2024-му - від 21 до 31 року;
- у 2025-му - від 22 до 32 років;
- у 2026-му - від 23 до 33 років;
- у 2027-му - від 24 до 34 років.
- у 2028-му - від 25 до 35 років.
Як кажуть експерти - для того, щоб отримувати пенсію в 65 років, потрібно мати як мінімум 15 років стажу. При цьому вже в 2028 році, згідно з розрахунками Мінсоцполітики, тільки половина українців зможе вийти на пенсію в 60 років, 5% вийдуть на пенсію в 65 років, решта – в 63 роки.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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