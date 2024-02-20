Як українцям отримувати пенсії за кордоном: в "Укрпошті" дали інструкції

Українська компанія "Укрпошта" переводить пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордон.

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Як українцям отримувати пенсії за кордоном? / колаж Главред, фото УНІАН

Українська держкомпанія "Укрпошта" здійснює перекази пенсій та соцвиплат українським біженцям за кордон. Про це йдеться в заяві держкомпанії.

Повідомляється, що на першому етапі проєкт охоплює українських пенсіонерів у Польщі, але потім буде розширюватися і на інші країни.

Як кажуть чиновники, українці можуть отримувати пенсії міжнародним поштовим переказом.

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Для отримання коштів потрібно подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії / грошової допомоги:

в електронному вигляді на сайті "Укрпошти";

у паперовому форматі та надіслати її за адресою: АТ "Укрпошта", вулиця Хрещатик, 22, Київ, 01001 Україна (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Україна).

"Важливо! Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу в наступному місяці за місяцем, в якому було відправлено заяву, за адресою тимчасового перебування. Для отримання переказу необхідно мати при собі документ, що засвідчує особу", – зазначили в держкомпанії.

Оформлення пенсій в Україні

Нагадавши, українські пенсіонери можуть отримати додаткові надбавки до своїх виплат, в залежності від віку і стажу роботи. Наприклад, пенсіонери у віці 70 років отримують 300 гривень надбавки, 75-річні - 456 гривень, а 80-річні - 570 гривень. Надбавки надаються тим пенсіонерам, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень.

Також деяким українським пенсіонерам можуть припинити нараховувати виплати. Це стосується тих, хто отримує пенсію на карту, але не знімає з неї гроші протягом півроку. Така ж ситуація може статися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер півроку не приходить за пенсією.

Крім цього, з 1 березня 2024 року в Україні планується індексація пенсій на 13%. Однак не всі пенсіонери отримають таке підвищення. Індексація може бути меншою для тих, хто отримує великі надбавки або нещодавно вийшов на пенсію.

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