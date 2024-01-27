Українці отримають надбавки до пенсій: кому і на скільки підвищать виплати

Деякі надбавки до пенсій призначаються автоматично,а деякі потребують подання відповідних документів і заяв.

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Хто і як може отримати надбавку до пенсії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські пенсіонери можуть збільшити розмір своїх виплат завдяки надбавкам, які надаються залежно від віку чи стажу роботи. Люди, які досягли 70 років, отримають 300 гривень надбавки, 75-річні – 456 гривень, а 80-річні – 570 гривень. Це стосується пенсіонерів, чия пенсія не перевищує 10 340 гривень. Про це розповіла керівниця управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська в ефірі телемарафону.

Крім того, пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. За кожен додатковий рік стажу розмір пенсії збільшується на 1%, але не більше 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 гривень). Отже, максимальний розмір доплати за кожен додатковий рік стажу становить - 23,61 грн.

За словами Поляковської, деякі надбавки призначаються автоматично, а деякі потребують подання відповідних документів і заяв.

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"Наступні доплати, де не потрібно звертатися і вони призначаються автоматично, це якщо особа досягає 65-річного віку і має необхідний стаж: жінка 30 років, чоловік 35 років. Їм встановлюється доплата, якщо розмір пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати. Від 1 січня мінімальна зарплата підвищилась і становить 7100 грн", - зауважила вона.

Зокрема, якщо розмір пенсії людини, яка досягла 65 років, становить менше ніж 2840 грн, їй автоматично буде призначена відповідна доплата. Додаткові виплати також поширюються на пенсіонерів 70, 75 та 80 років.

Представния ПФУ наголосила, що пенсіонери, які мають на своєму утриманні неповнолітню дитину та не працюють, можуть отримати надбавку на непрацездатних неповнолітніх дітей. Для цього їм потрібно подати заяву та свідоцтво про народження дитини.

Українці, які вийшли на пенсію за загальнообов'язковим державним страхуванням, отримують додатково 150 грн. У той же час, пенсіонерам-військовослужбовцям надається надбавка у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. ЇЇ перераховують при кожній зміні прожиткового мінімуму.

Виплата пенсій в Україні

Нагадаємо, з 1 березня 2024 року в Україні заплановано індексацію пенсій, їх підвищать на 13%. Проте експерти зауважують, що підвищення стосуватиметься не всіх пенсіонерів. Індексацію застосують до "голої" пенсії, без урахування можливих надбавок. Також вона може бути меншою за 13% у деяких випадках, а ті, хто вийшов на пенсію останні кілька років, залишаться без підвищення.

Також деякі українські пенсіонери можуть опинитись без виплат, якщо протягом півроку не знімають гроші з пенсійного рахунку, особливо це стосується карткових рахунків. Ця ситуація також може відбутися з виплатами через відділення "Укрпошти", якщо пенсіонер протягом півроку не приходить по пенсію.

Крім цього, пенсіонери можуть отримати щомісячну доплату у розмірі 944 грн. Ця норма передбачена законодавством і реалізована рішенням Кабінету Міністрів. Під таку доплату можуть підписатися пенсіонери віком від 80 років, які живуть на самоті або потребують постійного стороннього догляду за здоров'ям і отримують пенсію за віком.

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