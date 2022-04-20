Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном: у Пенсійному фонді дали розслідування

Як правильно оформляти пенсії біженцям за кордоном / УНІАН / ua.depositphotos.com

Після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії. Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду в Facebook.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переклад в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь — який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Далі, як кажуть у Пенсійному фонді, згідно з чинним законодавством України, якщо заяву про призначення пенсії за віком буде подано не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, її призначать з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилося, наприклад, 1 березня 2022 року, то тримісячний період — до 1 червня 2022).

Якщо звернення за пенсією буде пізніше вищевказаної дати, то пенсію призначать з дати звернення за нею.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні підняли військові пенсії. Зміни торкнулися майже півмільйона українських громадян.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

За попередніми даними, в середньому розмір підвищення склав 787 гривень.

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, підвищення відбулося з 1 березня поточного року. Воно торкнулося 486796 українських військових пенсіонерів.

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