Пенсії в Україні перерахують: чи сильно збільшать виплати

В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій. Розмір підвищення становитиме 13%, проте далеко не всі пенсіонери можуть розраховувати на таку надбавку.

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Чи сильно збільшать виплати українським пенсіонерам навесні? / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 березня 2024 року заплановано проведення нової індексації пенсій. Розмір підвищення становитиме 13%. Однак, кажуть експерти, далеко не всі пенсіонери можуть розраховувати на таку надбавку, йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватель".

За результатами індексації підвищення пенсій відбудеться не для всіх, стверджують фахівці:

підвищуватимуть "голу" пенсію - без усіх можливих надбавок. Якщо людина зараз отримує надбавки в 13% або більше, індексація може її не торкнутися;

у деяких випадках індексація може бути меншою за 13%;

індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх кількох років.

Як кажуть експерти - припустимо, що розмір пенсії українця за формулою становить 2,5 тисячі грн. Після індексації ви зможете отримувати вже 2,925 тисячі грн. Якщо ж із такою пенсією за формулою українцю виповнилося 65 років, він виконав вимоги щодо стажу, то розмір його пенсії становитиме 2840 грн (40% мінімальної зарплати). Тоді його фактична пенсія зросте не на 13%, а всього на 3,9%.

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Отже, доплати (за вік, за стаж тощо) не враховують під час індексації. Тому далеко не всі українці на заслуженому відпочинку отримують підвищення на обіцяні 13%. Однак у деяких випадках уряд встановлює мінімальний рівень підвищення пенсії.

Торік Пенсійний фонд витратив на 156,2 млрд грн більше (746,3 млрд грн). При цьому не було ні підвищення прожиткового мінімуму, ні перерахунку пенсій через підвищення мінімальної зарплати. Видатки на 2024 рік заплановано в розмірі 893,5 млрд грн.

Проблеми з виплатами зарплат і пенсій в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Україна не отримає фінансової допомоги від США та ЄС на початку наступного року, це може призвести до затримок у виплаті пенсій і зарплат держслужбовцям і вчителям.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що Пенсійний фонд стабільно утримується за рахунок внутрішніх надходжень від платників податків, тому немає підстав для хвилювань щодо виплати пенсій, навіть у разі відсутності зовнішньої фінансової підтримки.

Крім того, Кабінет міністрів України вирішив продовжити термін фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року.

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