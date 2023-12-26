Як українцям економити світло: топ порад від енергетиків

Українці можуть чимало заощадити електроенергії прямо під час робочого процесу. Про це йдеться в повідомленні компанії "Укренерго".
Один з головних способів економії – стежити за тим, щоб не були включені одночасно кілька потужних електроприладів.
Наприклад-кондиціонер, електрочайник або кавоварка, мікрохвильова піч, комп'ютер.
Як можна заощадити електрику на роботі:
- Слідкуйте за тим, щоб не включати одночасно кілька потужних електроприладів;
- Вимкніть світло в невикористовуваних приміщеннях (на складах, в підсобках, туалетах, душових і т. п.);
- Зменшіть інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не приймаєте відвідувачів;
- Використовуйте настільні лампи або інший локальний світло на робочому місці замість яскравого освітлення всього приміщення;
- По можливості вимкніть освітлення вивісок в денний час (особливо в пікові години);
Вимкніть з розеток всі зарядки, якщо вони не заряджають ноутбук, телефон або інший пристрій.
Підвищення комунальних тарифів
Нагадаємо, що Денис Шмигаль пояснив, що буде з тарифами в Україні. Прем'єр-міністр повідомив, що з січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.
Українцям озвучили тариф на світло в жовтні. У жовтні українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні, сказав глава Міненерго. Тариф становить 2,64 грн за кіловат/годину.
Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці. В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала Електрика.
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