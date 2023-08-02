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Тарифи на газ у серпні: кому доведеться платити на 2 грн більше за кожен кубометр

Дмитро Відоменко
2 серпня 2023, 09:15 оновлено 2 серпня, 09:15
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В Україні вартість газу для тих, хто користується послугами не "Нафтогазу", а інших постачальників, досить помітно відрізняється, кажуть експерти.
Тариф, газ, лічильник
Чинні річні тарифи на газ триватимуть до 1 травня 2024 року включно/ колаж Главред, фото УНІАН

В Україні вартість газу для тих, хто користується послугами не "Нафтогазу", а інших постачальників, різна. Про це йдеться в публікації портал "ГазПравда".

Всього тарифи оприлюднила на даний момент дюжина постачальників, а й ціна становить від 7,7 до 9,99 грн за кубометр (тариф найпопулярнішого Постачальника "Нафтогаз" не змінився і становить 7,96 грн).

Наприклад, в липні вартість газу в порівнянні з попередніми місяцями знову не змінилася. При цьому у семи постачальників Ціна кубометра нижче 8 грн, ще у п'яти – вище. До слова, більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу в даний час є клієнтами держкомпанії "Нафтогаз України". Такий показник - 12,4 млн українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

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Крім того, чинні річні тарифи на газ триватимуть до 1 травня 2024 року включно.

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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