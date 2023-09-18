Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці: офіційні дані

В Україні з серпня 2022 року і по серпень 2023 року зафіксовано зростання вартості послуг ЖКГ на 14,2%. Найсильніше подорожчала електрика.

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Найсильніше в Україні подорожчала електрика / колаж Главред, фото УНІАН, pixabay

В Україні за період з серпня 2022 року і по серпень 2023 року був зафіксовано зростання вартості житлово-комунальних послуг на 14,2%. Найсильніше подорожчала електроенергія - на 69,7%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Крім того, подорожчали інші комунальні платежі:

Вивіз сміття та інших побутових відходів - 13,8%;

утримання прибудинкової території - 7,5%;

управління багатоквартирними будинками - 2,7%;

водопостачання - 0,8%;

відведення каналізації - 0,7%.

При цьому вартість "блакитне паливо" не змінилася. А, в деяких регіонах тарифи на гарячу воду і опалення взагалі знизилися. Зниження ціни склало 0,2%.

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Крім того, раніше повідомлялося, що в Україні вартість газу для виробництва тепла комерційним споживачам буде знижена по відношенню до минулого сезону. Вона буде визначатися виходячи з ринкових цін по всій країні.

"Відтепер виробники теплової енергії зможуть використовувати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону. Водночас звертаємося до громад з проханням економно ставитися до використання природного газу та здійснювати своєчасні розрахунки. Від цього залежить наша спільна енергетична безпека", – говорили чиновники з держкомпанії "Нафтогаз України".

Комунальні тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

у Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З 1 червня 2023 року тариф на електрику для населення України зріс і становить 2,64 за кВт-год.

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