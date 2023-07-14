Підвищення комуналки: Шмигаль пояснив, що буде із тарифами в Україні

Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд грн.

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Шмигаль розповів про можливе підвищення тарифів / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що від січня цього року спостерігається приріст у доходах місцевих бюджетів, тому підвищення тарифів для населення не відбудеться.

"Бачимо суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За перше півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд грн, це на 42,5 млрд грн більше, ніж минулого року. Залишок коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства на не підвищувати зараз тарифи", - розповів він на засіданні уряду, яким поділився у Telegram.

Комуналка для українців

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