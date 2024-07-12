Як отримати компенсацію за пошкоджене житло: у Раді пояснили, що потрібно робити

Власники нерухомості, які зазнали збитків, уже можуть подавати заяви на компенсацію від держави у форматі програми єВідновлення.

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Як отримати компенсацію за пошкоджене житло - покрокова інструкція / колаж Главред, фото УНІАН

Унаслідок чергового ракетного-бомбового обстрілу 8 липня 2024 року країна-агресор Росія тільки в Києві пошкодила 129 будівель. Як заявила керівниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, власники нерухомості, які зазнали збитків, уже можуть подавати заяви на компенсацію від держави за програмою єВідновлення.

За її даними, станом на 10 липня 2024 року жителі Києва та області подали майже 25 тисяч заяв на компенсацію в цьому форматі.

"Станом на сьогоднішній день українцям уже погодили виплату за знищене та пошкоджене житло на загальну суму в 7,5 млрд гривень тільки по Київському регіону (місто та область). Що може бути більш переконливим, ніж реальні цифри?", - сказала Шуляк.

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Нардеп зазначила - мешканцям Солом'янського, Дніпровського, Дарницького, Святошинського, Деснянського, Шевченківського та Голосіївського районів Києва, житло яких постраждало або було вщент знищене російськими ракетами, треба невідкладно подаватися на компенсацію.

Як подати заяву на отримання компенсації у форматі єВідновлення:

Подати за допомогою порталу або застосунку Дія інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок Дія, через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в нотаріуса;

Перед подачею заяви через ЦНАП переконайтеся, що об'єкт зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (без цього отримати компенсацію не вийде);

Дочекатися, поки житло обстежить комісія - це повинно відбутися протягом 30 днів (вона і винесе рішення про надання компенсації).

У разі позитивного рішення про компенсацію за пошкоджене житло для отримання коштів громадянину потрібно відкрити рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми. На даному етапі таких фінансових установ сім: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank та izibank.

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