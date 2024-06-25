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На яку допомогу мають право переселенці: куди звернутися і які суми

Дмитро Відоменко
25 червня 2024, 15:59
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ВПО, які не отримують виплати, можуть отримувати допомогу з безробіття, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, субсидії на оплату ЖКГ тощо.
Субсидії, гроші
Які гроші можуть отримати переселенці: куди звернутися і які суми / колаж Главред, фото УНІАН

Тимчасово переміщені особи, які не отримують виплати, можуть претендувати на допомогу з безробіття та на інші різні соціальні послуги. Про це йдеться на офіційному сайті Чугуївської міської ради.

"Якщо вам відмовлено в призначенні або продовженні допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, у вас є й інші варіанти та шляхи отримання державної підтримки", - кажуть чиновники.

Виплати з безробіття

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Працездатні ВПО, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці (у просторіччі - ФОП) або в центрі зайнятості, можуть стати на облік у центрі зайнятості (і це дає змогу отримати статус безробітного і право на допомогу).

Що дає статус безробітного:

  • фінансова допомога - допомога по безробіттю варіюється від 1500 до 7100 грн і надається на період до 90 календарних днів (для осіб передпенсійного віку - до 360 календарних днів) під час дії воєнного стану;
  • кар'єрна підтримка - отримання допомоги від кар'єрного радника в пошуку роботи та працевлаштуванні;
  • освітні послуги - консультації, інформаційні та профорієнтаційні послуги для перенавчання.

Виплати малозабезпеченим переселенцям

Сім'ї ВПО, чий середньомісячний сукупний дохід менший за рівень забезпечення прожиткового мінімуму, мають право на державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім'ї. Прожитковий мінімум розраховується так:

  • для дітей до 6 років: 3588 грн (140% відповідного прожиткового мінімуму);
  • для дітей від 6 до 18 років: 4474 грн (140% відповідного прожиткового мінімуму);
  • для працездатних осіб: 1665 грн (55% відповідного прожиткового мінімуму);
  • для осіб, які втратили працездатність: 2361 грн (100% відповідного прожиткового мінімуму).

Субсидії та пільги

ВПО можуть отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для підтвердження фактичного проживання в будинку або квартирі достатньо надати довідку ВПО. Реєстрація в цьому житловому приміщенні не обов'язкова. Особливості отримання субсидій:

Розмір субсидії залежить від вартості житлово-комунальних послуг та рівня доходів сім'ї.

Мешканці тимчасово окупованих територій або зони активних бойових дій, яким на період дії воєнного стану було подовжено виплати, мають подати заяву до органів Пенсійного фонду України для проведення перерахунку.

Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повертаються на територію України, забезпечення їхнього захисту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто з українців може залишитися без субсидії і як цього не допустити. Така неприємна ситуація може статися в разі заборгованості, що виникла в період 3 місяців і перевищує 680 грн.

До цього Главред розповідав, як українці можуть оформити субсидію через "Дію". Нова послуга на порталі "Дія" має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

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переселенці пільги ВПО
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