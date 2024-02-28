США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

Дипломатка зазначила, що право поновити свій статус гуманітарного паролю одержали дві категорії українців.

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У США нові введення для біженців / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Міністерство нацбезпеки США на два роки подовжило можливість перебування українців за гуманітарними паролями.

Маркарова у Facebook подякувала американському Міністерству нацбезпеки за рішення, що надає можливість громадянам України, термін перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується цього року, отримати нові гуманітарні паролі строком до двох років.

Дипломатка зазначила, що право поновити свій статус гуманітарного паролю одержали українці:

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які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U),

яким було надано гуманітарний пароль у пунктах пропуску через держкордон США у період від 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.

"Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих росією", - додала пані посол України.

Нагадаємо, що у Держдепі США розкрили головну проблему ЗСУ на фронті. Українським військовим доводиться економити боєприпаси, оскільки Конгрес США так і не ухвалив пакет військової допомоги для України.

Стало відомо, як зміняться з 1 березня виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют. В Україні з самого початку весни зміняться правила виплат внутрішньо переміщеним особам, а також відбудеться індексація пенсій.

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