Частина переселенців залишиться без виплат: як не втратити гроші

Служба почала проводити перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

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Як не втратити виплати / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Міністерстві з питань реінтеграції повідомили, що продовжуються перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Відсутність людини за зареєстрованою адресою може стати підставою для припинення державних виплат.

Тобто, у разі тимчасового переїзду їх можуть позбавити виплат, якщо перевірка не застане їх на місці. Підставами для перевірки можуть бути заяви від третіх осіб про зміну ВПО місця проживання або дані з автоматизованих систем, передає Мінреінтеграції.

Як відбувається перевірка

Після встановлення підстав для перевірки, керівник або його заступник у територіальному органі Національної соціальної служби вирішує провести перевірку.

За не менше ніж два календарні дні до початку перевірки, особу, що переселилась, повідомляють про майбутню перевірку. Контакт може бути здійснений телефоном або через інший доступний комунікаційний засіб, який фіксує сповіщення чи дзвінок.

Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про перевірку, працівники Національної соціальної служби здійснюють фактичну перевірку місця проживання ВПО. Якщо під час повідомлення про перевірку особа повідомила про свою тимчасову відсутність через перебування у родичів чи відпустку, то перевірка може бути відкладена на два тижні.

У випадку відсутності ВПО під час перевірки, посадові особи складають відповідний акт і в той же день інформують особу за допомогою телефону або іншого комунікаційного засобу про необхідність протягом 14 робочих днів з'явитися до органу соціального захисту населення для проходження ідентифікації.

Якщо протягом 30 календарних днів після перевірки особа не з'явиться до органу соціального захисту населення, то цей орган приймає рішення про тимчасове припинення виплати допомоги з наступного місяця, про що обов'язково повідомляється ВПО доступним способом.

Як убезпечитись від скасування виплат

Якщо в отримувача виплат є вагомі причини для відсутності на місці проживання чи перебування (наприклад, службове відрядження, хвороба, смерть членів сім'ї тощо) то впродовж 30 календарних днів після перевірки, він має право подати до органу соціального захисту населення заяву про відновлення виплат допомоги разом з необхідними підтверджуючими документами.

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Виплати переселенцям: що відомо

Нагадаємо, що у Кабміні вирішили, хто отримає виплати під час війни. Кабмін запровадив різні види соціальної допомоги - для того, щоб підтримати тих, хто постраждав від війни. Йдеться про постраждалих від російської агресії, які мають один з певних видів діяльності.

Українці зможуть отримати понад 10 тисяч допомоги. ООН виплачуватиме гроші переселенцям, які раніше ще не отримували допомогу від міжнародних організацій. При цьому дохід на члена родини не повинен перевищувати 5400 грн.

Стало відомо, кому з ВПО можуть автоматично продовжити виплати. У зв'язку з тим, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати, Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО.

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