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Як будуть скакати ціни взимку: у Мінекономіці розповіли, чи доведеться розщедритися українцям

Дмитро Відоменко
7 грудня 2023, 09:43
Зростання споживчих цін в Україні в найближчі місяці трохи прискориться. Однак загалом інфляція залишиться помірною, кажуть у Мінекономіки.
Ціни на продукти, купюри
Загалом інфляція залишиться помірною, стверджують економісти / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Зростання споживчих цін в Україні взимку трохи прискориться, проте в цілому інфляція залишиться помірною. Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки.

Як наголошується в документі, ще в жовтні очікувано прискорилося зростання цін - за даними Держстату до 0,8% (після 0,5% в попередньому місяці).

В цілому темп зростання цін з початку року (3,8%) відповідає найбільш спокійним по відношенню до інфляції років мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично доріс до найнижчого рівня за останні три роки (попередній раз нижче цього значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%), кажуть співробітники Мінекономіки.

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Чому зростає інфляція?

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення сезону продовольчої дефляції - ціни на продукти харчування, вперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв", - кажуть у Мінекономіки.

За даними відомства, головними причинами низької інфляції в цьому році залишається відсутність вагомих факторів істотного стимулювання споживчого попиту, навіть незважаючи на певне зростання, і в цілому стабільну пропозицію товарів і послуг ‒ при тому, що практично незмінними залишаються головні умови формування цін.

"До кінця року, у разі відсутності форс-мажорних обставин, очевидно вже навряд чи зміниться тренд щодо стриманої інфляції з незначним її зростанням в останні місяці. Інерційний потенціал вагомих факторів впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів і послуг, а також динаміка споживчого попиту будуть обумовлювати в цілому низьку волатильність цін, а потім і стриману інфляцію в цілому", - йдеться в огляді Мінекономіки.

Підвищення цін на продукти

Як повідомляв Главред, в Україні протягом осені помітно подорожчали курячі яйця. Ціни в середньому зросли приблизно на 15 грн ‒ і зараз стоять в районі 50 грн за десяток. А зниження вартості цього продукту українцям радять не чекати вже до весни.

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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Минэкономики ціни на продукти
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