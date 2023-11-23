Горілка, коньяк і вино різко подорожчають: в Україні злетять ціни на алкоголь

Мінімальні ціни на алкоголь в Україні планують підвищити вже найближчим часом. При цьому варто очікувати найбільше підвищення цін на вина.
Такі новації міститися в проекті постанови Кабінету міністрів. Документ доступний для ознайомлення на порталі Міністерства економіки.
Відповідно до нововведень очікується підвищення роздрібних мінімальні цін на алкоголь.
Що подорожчає в Україні:
- горілка - до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра з 89,4;
- коньяк (бренді три зірки) подорожчає до 136 грн за 0,5 пляшку з 128,3;
- коньяк (бренді з чотирма зірками) подорожчає до 148,6 грн за 05, пляшку з 139,3;
- коньяк (бренді з п'ятьма зірками) подорожчає до 161,4 грн за 0,5 пляшку з 151,7;
- вина виноградні натуральні (у скляній тарі) подорожчають до 66 грн за пляшку 0,7 з 42;
- вина ігристі (у скляній тарі) подорожчають до 122 грн за пляшку 0,7/0,75 літа зі 109.
Українські чиновники кажуть, що нинішній розмір мінімальних діє з 2021 року і він вже далекий від реальних витрат, які несуть господарюючі суб'єкти на виробництво і реалізацію алкогольних напоїв.
Як зміняться мінімальні роздрібні ціни:
- на горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої - збільшаться на 5-14%;
- на виноробну продукцію (крім ігристих і газованих винних напоїв) - зростуть на 40-85%;
- на ігристі вина і газовані винні напої - підскочать на 12%.
Додамо, що в Україні вводиться диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої в залежності від виду і ємності тари/упаковки: в скляній та іншій тарі ємністю 0,7 літра і в упаковці типу Tetra-Pak і Bag in box, металеві банки з харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ ємністю 1 літр.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні різко підвищують ціни на алкоголь. Відбудеться підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
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