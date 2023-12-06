Святковий продуктовий кошик значно подорожчає: чому зростають ціни

Різдвяний продуктовий кошик в Україні подорожчає вже менше, ніж через тиждень. Експерти прогнозують зростання цін до 10 грудня, якщо польські перевізники не зупинять блокаду кордону з Україною. Про це повідомили у Мінагрополітики.
Перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону заявив, що ризик подорожчання дуже ймовірне. Ситуація може врегульовуватися тільки в разі виконання обіцянки польською стороною. Однак чи станеться це - поки не зрозуміло, в даний момент триває активна дискусія.
А ось в тому випадку, якщо страйк триватиме весь грудень, то продукти подорожчають зі 100% упевненістю.
Для того, щоб приблизно спрогнозувати зростання вартості різдвяного кошика, Висоцький пропонує виділити з нього продукти соціальної бази, які забезпечує фактично повністю внутрішнє виробництво. Тобто, базові продукти під цінові коливання не потрапляють.
"Все це не має відношення до базових продуктів: яйця, молоко, овочі, крупи – всього цього достатньо для забезпечення внутрішнього споживання", - пояснив Висоцький.
Однак імпортні товари, які не рідко займають значну частину кошика, все ж можуть зрости в ціні.
Що подорожчає в грудні
Незважаючи на те, що дефіциту поки не передбачається і продукти з затримкою, але доїжджають, вони можуть подорожчати, адже логістика значно ускладнилася і зросла на кілька тисяч кілометрів, які теж потрібно проїхати.
Зокрема, на імпорті в Україні:
- банан
- цитрусові
- морепродукти
- риба
Блокада кордонів
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Також, у грудні в Україні стрімко зростає в ціні один з найважливіших продуктів. З самого початку місяця в Україні спостерігається підвищення цін на деякі продукти. Зокрема - на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.
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