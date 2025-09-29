Рус
Гривня різко "впала": новий курс валют на 30 вересня

Ангеліна Підвисоцька
29 вересня 2025, 22:55
НБУ опублікував офіційний курс валют на 30 вересня.
Курс валют на 30 вересня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 30 вересня
  • На скільки подорожчав курс євро
  • Яким буде курс злотого 30 вересня

Національний банк України підвищив офіційний курс євро, долара та злотого на 30 вересня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 30 вересня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,31 грн/дол., що на 16 копійок менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно посилила свої позиції щодо американської валюти.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінився курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно виріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,44 грн/євро, що на 4 копійки більше, ніж 29 вересня. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

На міжбанку вже закрились торги увечері 29 вересня:

  • долар - 41,25/41,28;
  • євро - 48,44/48,47.

Курс злотого на 30 вересня

29 вересня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,33 грн/злот. Вже на наступний день курс трохи зміниться - 11,34. Таким чином гривня незначно послабила свої позиції, а злотий виріс на 1 копійку.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

НБУ курс курс валют курс гривні курс долара курс євро курс гривні курс НБУ курс злотого
