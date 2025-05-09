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Українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця: як оформити нову допомогу

Руслана Заклінська
9 травня 2025, 23:00
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Нову базова соціальна допомога почне діяти в Україні з 1 липня 2025 року.
Українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця: як оформити нову допомогу
Частина українців зможе отримати нову грошову допомогу / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Хто має право на виплати
  • На який термін надається допомога
  • Як подати заявку

З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги для вразливих категорій населення. Грошова допомога надаватиметься терміном на шість місяців із можливістю автоматичного продовження. Проєкт запроваджено відповідно до постанови Кабміну №371 від 25 березня 2025 року.

На першому етапі (з 1 липня 2025 року) на отримання допомоги можуть претендувати малозабезпечені сім’ї, одинокі матері та багатодітні сім’ї. Крім цього, допомогу можуть отримати діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

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На другому етапі (з 1 жовтня 2025 року) базову соціальну допомогу зможуть також отримати особи, які підпадають під інші критерії вразливості. Виплати призначатимуться терміном на шість місяців із можливістю автоматичного продовження, якщо сімейні обставини залишаються незмінними.

Яка сума допомоги

Розмір допомоги визначатиметься індивідуально, як різниця між базовою величиною на кожного члена родини та середньомісячним доходом сім’ї за останній квартал.

Базова величина становить:

  • 4500 грн — на першого члена родини;
  • 3150 грн (70% від 4500) — на кожного наступного члена родини;
  • Для дітей до 18 років та осіб з інвалідністю І або ІІ групи також враховується показник у 4500 грн.

Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не набули достатнього стажу для призначення пенсії, передбачено такі рівні базової допомоги:

  • 2385 грн — при страховому стажі менше 10 років;
  • 2790 грн — від 10 до 20 років стажу;
  • 3150 грн — від 20 до 30 років;
  • 3960 грн — якщо є понад 30 років стажу.

Як подати заявку на допомогу

Українці зможуть оформити базову соціальну допомогу двома зручними способами - офлайн та онлайн. Подати письмову заяву можна в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Водночас її можна подати через державний портал "Дія", що значно спрощує доступ до послуги без відвідування установи.

Грошова допомога українцям - останні новини

Нагадаємо, чеська гуманітарна організація People in Need відкрила нову програму грошової допомоги для вразливих категорій українців у Харкові та прифронтових громадах області. Виплати (до 180 тис. грн) надаватимуть людям, які постраждали від війни, включно з ВПО, мешканцями деокупованих територій, соціальними меншинами та особами з юридичними чи житловими проблемами.

Також мешканці п’яти прифронтових областей України — Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської — можуть отримати грошову допомогу від уряду Естонії. Протягом трьох місяців вразливі категорії населення отримуватимуть по 3600 грн щомісяця на кожного члена родини.

Як повідомляв Главред, благодійний фонд "Право на захист" за підтримки ТСК ООН надає допомогу на оренду житла окремим категоріям українців у 7 регіонах, зокрема у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. Виплати доступні на термін до 6 місяців.

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