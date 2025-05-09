Долар раптово пішов на зліт: яким буде курс валют з 12 травня

НБУ підвищив курс долара на 12 травня.

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Курс валют в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 12 травня

Який курс євро встановив НБУ

Що відбувається на міжбанку

Національний банк України підвищив курс долара на понеділок, 12 травня. Водночас євро навпаки подешевшав. Про це свідчать дані з сайту регулятора.

Офіційний курс долара на 12 травня встановили на рівні 41,5470 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 9 травня, вартість долара зросла на 3,57 копійки (з 41,5113 грн), що свідчить про збереження тенденції до зміцнення американської валюти.

відео дня

Тим часом євро дещо здешевшав. Офіційний курс європейської валюти на понеділок становить 46,7528 грн/євро, що на понад 13 копійок менше, ніж попереднього дня (46,8870 грн).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 9 травня курс гривні щодо долара встановився на рівні 41,53/41,56 грн/дол. Котирування євро коливалися в діапазоні 46,75/47,77 грн/євро.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на п’ятницю, 9 травня, до 41,51 грн/дол., що на 7 копійок більше, ніж раніше. Водночас євро подешевшав — гривня зміцнилася на 18 копійок до 46,89 грн/євро.

Також з 12 по 18 травня курс долара коливатиметься в межах 41,25–41,65 грн, залишаючись нижчим за початок року. За словами експерта Тараса Лєсового, ринок залишатиметься стабільним, а НБУ контролюватиме ситуацію завдяки валютним інтервенціям.

Як повідомляв Главред, на початку травня курс долара залишатиметься стабільним, але згодом може зрости до 42 грн, попереджає економіст Олег Пендзин. Причина — зменшення інфляції через дешеві сезонні овочі, що дасть Нацбанку підстави скоригувати курс.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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