Довоєнного долара в Україні вже не буде ніколи: у Раді розповіли про майбутнє курсу

Тиск на курс гривні буде зберігатися як мінімум до кінця війни, повідомив Данило Гетманцев.

Долар, курс валют / скріншот, УНІАН

Курс долара в Україні вже ніколи не повернеться до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії (28,7 грн/$).

При цьому причин для різкої девальвації також немає, заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю "Українським новинам".

"Не бачу підстав для істотного просідання курсу, але і не бачу підстав для того, щоб курс повернувся до довоєнного періоду. Такого не буде", - упевнений депутат.

За його словами, тиск на курс гривні буде зберігатися як мінімум до кінця війни. При цьому завдяки допомозі від міжнародних партнерів і достатніх золотовалютних резервів НБУ вдається утримати стабільну ситуацію на валютному ринку.

"Я не бачу вагомих передумов для суттєвої корекції офіційного курсу", - додав Гетманцев.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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