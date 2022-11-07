Купувати чи продавати: українцям розповіли, що буде з доларом до кінця листопада

Українцям розповіли, що буде з доларом до кінця листопада / Фото УНІАН

Стрибок курсу долара став неприємним сюрпризом для українців і знову змусив задуматися, чи варто розраховувати на стабільність нацвалюти.

Інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає ,що не можна говорити про зростання курсу долара в листопаді, пише "Апостроф".

"Судячи з усього, на тлі сумнівів з приводу "зернової угоди" стався певний стрибок. Курс підскочив до 40,5, але далі не пішов, а зараз заспокоївся", - заявив він.

Курс долара в Україні

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що фіціальний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато чого змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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