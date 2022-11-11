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Як зберегти заощадження: експерти пояснили, чи варто скуповувати долари

11 листопада 2022, 09:25

Прибутковість за державними цінними паперами, військовими облігаціями є прийнятною. Кожен українець може зробити внесок у перемогу, купивши військові облігації.

курс долара
Експерти не радять зараз зберігати заощадження в доларах / УНІАН, pixabay

Українська національна валюта гривня знецінюється через високу інфляцію, те ж саме відбувається і з доларом. У зв'язку з цим експерти вважають більш вигідним варіантом вкладення заощаджень у гривневі облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що поки він не бачить причин для того, щоб скуповувати долари, передає Obozrevatel.

"Ми бачимо, що гривня знецінюється через високу інфляцію, тобто її купівельна спроможність зменшується. Але те ж саме відбувається і з доларом. У Сполучених Штатах теж досить немаленька інфляція. Тому, напевно, на сьогоднішній день найкраще все ж таки вкладати гроші, щоб зберегти свої заощадження, в ОВДП гривневі. Ну, а щодо доларів, чесно кажучи, важко сказати, що це дуже хороша інвестиція", – зазначив він.

У свою чергу, фінансовий експерт, доктор економічних наук Василь Фурман вважає, що прибутковість за державними цінними паперами, військовими облігаціями є прийнятною.

"Таким чином, кожен українець може зробити внесок у перемогу над ворогом, купивши військові облігації", – сказав Фурман.

Що буде з курсом долара

Паращій вважає, що офіційний курс долара в Україні до кінця 2022 року, ймовірно, залишиться приблизно на нинішньому рівні. Однак, якщо говорити про готівковий курс, то американська валюта може подешевшати.

"Якщо говорити про прогноз на кінець року, то офіційний курс з дуже великою ймовірністю залишиться таким, яким є. Якщо мова йде про готівковий курс, то, можливо, долар ще трохи впаде", – сказав фахівець.

Як повідомляв Главред, очікуваний курс долара в Україні до кінця 2023 року очікують у розмірі 45,8 грн замість 50 грн. Вартість долара перерахували в поправках до проекту бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, інфляційному звіті НБУ йдеться, що в 2023 році почнеться поетапне і плавне відновлення економіки країни і доходів українців. Але в поточному році реальний рівень зарплат впаде на чверть, при цьому зростання цін складе близько 30%. Безробіття в Україні у 2022 році становитиме майже 30%.

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