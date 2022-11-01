Яким буде курс долара в Україні в 2023 році: Нацбанк змінив прогноз

Курс долара в Україні на 2023 рік перерахували / Фото УНІАН

Очікуваний курс долара в Україні до кінця 2023 року очікують у розмірі 45,8 грн замість 50 грн. Вартість долара перерахували в поправках до проекту бюджету на наступний рік.

Про це у Telegram повідомив член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Скільки публікацій (і зради) було на цю тему.... Моніторинг зашкалював. Я ще тоді сказав, що цей прогноз ще зміниться 100 500 разів. А зараз, через два місяці, коли оновили прогноз на 45,8 грн/$ на кінець 2023-го, це майже пройшло непомітно", – написав депутат.

Курс валют - прогноз Нацбанку України

Зазначимо, Національний банк України не публікує своїх оцінок щодо вартості долара, щоб новина про подорожчання валюти не призвела до паніки на ринку і не спровокувала девальвацію.

За даними ЗМІ, згідно з одним з прогнозів НБУ:

у 2022 році середній курс долара становитиме близько 35,6 грн/$ (на кінець року - 43 грн/$);

у 2023-му середня вартість долара складе вже 45,2 грн (46,2 грн/$ на кінець року);

у 2024-му курс долара складе 46,1 грн.

Нагадаємо, аналітик компанії Esperio Олександр Болтян не виключає, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій та удари РФ.

Як повідомляв Главред, інфляційному звіті НБУ йдеться, що в 2023 році почнеться поетапне і плавне відновлення економіки країни і доходів українців. Але в поточному році реальний рівень зарплат впаде на чверть, при цьому зростання цін складе близько 30%. Безробіття в Україні у 2022 році становитиме майже 30%.

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