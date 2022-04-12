УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українці в масовому порядку продають долари: у Нацбанку прокоментували ситуацію

12 квітня 2022, 12:42

У Нацбанку почали замислюватися про часткове ослаблення валютних обмежень. Але, кажуть фахівці, цей процес точно буде повільним і поступовим.

курс долара
Українці в масовому порядку продають долари / УНІАН, pixabay

Українці почали в масовому порядку продавати свою готівку ‒ долари і євро. І це дуже позитивно вплинуло на курс національної валюти. Про це свідчать дані Національного банку.

З 24 лютого, з дня початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, українці продали на 350 мільйонів доларів більше, ніж купили

Це, кажуть у Нацбанку, дуже позитивно сприяло зниженню готівкового курсу долара. Його на початку війни можна було придбати за 40 гривень, а зараз він коштує в обмінних пунктах орієнтовно 30-31 гривню.

"Важливо відзначити, що триває "прихована" емісія гривні через збільшення соцвиплат на тлі падіння доходів держбюджету, що призведе до прискорення інфляції на початку осені цього року", – розповів аналітик команії Roboforex Андрій Гойлов.

читайте такожВразили звірства РФ у Бучі: Мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУ

Нагадаємо, раніше в телевізійному ефірі заявив заступник керівника фінансового регулятора Сергій Ніколайчук сказав, що топ-менеджмент Національного банку України заморозив курс гривні до кінця війни, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України.

За словами Ніколайчука, український Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 гривень за долар до кінця війни.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
долар курс долара новини України
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Перший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобіПерший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі "Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українку"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українку Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"
Підтримайте Главред

Останні новини

13:52

Чи є арешт Суркова ознакою скорого "палацового перевороту" в Росії

13:46

Розстріляли авто й переїхали танком: у Бучі окупанти вбили українця, який перевозив пораненихВідео

13:44

Україна вирахувала, який російський оккупант зґвалтував немовля - Зеленський

13:33

"Війна – шляхетна і неминуча": російський диктатор Путін вибухнув новою заявою в сторону УкраїниВідео

13:05

В Міноборони прокоментували використання окупантами хімічної зброї в МаріуполіВідео

Реклама
13:04

"Світ не усвідомлює, що йде війна": Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембаргоВідео

12:46

Спецслужби РФ планують підриви будинків, лікарень, шкіл у Росії, щоби звинуватити Україну - розвідка

12:42

Українці в масовому порядку продають долари: у Нацбанку прокоментували ситуацію

12:39

Сестра Корольової записала колискову українською мовою і показала кадри нападу РФ на УкраїнуВідео

12:37

Бізнес закликав не допустити неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби, - EBA

12:06

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіянВідео

12:05

Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:54

В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

11:31

"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

11:25

Юрій Дудь присвятив новий випуск війні в Україні та українським біженцямВідео

11:22

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

11:16

Росії потрібно готуватися до війни на її територіїПогляд

11:11

Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

11:02

Розривною кулею відірвало голову: росіяни обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти

10:55

Вся техніка окупантів, що побувала в Чорнобилі, тепер радіоактивна - експерт "Енергоатому"

Реклама
10:54

Путін закінчить або в психлікарні, або у в'язниці: астролог назвала варіанти смерті диктатора

10:46

"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

10:30

Гороскоп на завтра, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

10:15

РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – GuardianВідео

09:47

РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

09:39

"Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті

09:36

Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватисяВідео

09:09

Брітні Спірз вагітна від нового бойфренда

09:08

Війна в Україні і страшний сором Росії: чому РФ залишилася біля розбитого радянського коритаПогляд

09:03

Арестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна УкраїніВідео

09:01

Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла, як втратила чоловіка і двох синівВідео

08:10

У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

08:01

Путін заявив австрійському канцлеру, що хотів би швидкого закінчення війниВідео

07:39

Пекли і роздавали хліб під обстрілами: 2 працівниці супермаркету не покинули Ірпінь і годували людейВідео

07:23

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і виживВідео

07:10

Міф про РФ як "другу армію світу" зруйновано: в України є шанс повернути Крим та Донбас - ТукаВідео

07:04

Додому повернеться в труні: ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ РФ

06:57

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

06:44

Небо під надійним контролем - ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини

06:35

Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаВідео

Реклама
06:31

"Боятиметься втратити владу": Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

06:31

Стратегічна помилка Путіна: чому російська армія загрузла в українських степах, як оса в сиропіПогляд

06:05

Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: поради для батьків

05:44

Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповідіВідео

05:20

Стівен Сігал відсвяткував день народження в Москві в компанії російських пропагандистів

04:50

Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

04:25

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

03:55

3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю

03:20

"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до КиєваВідео

03:15

Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти