Українці в масовому порядку продають долари: у Нацбанку прокоментували ситуацію

Українці в масовому порядку продають долари / УНІАН, pixabay

Українці почали в масовому порядку продавати свою готівку ‒ долари і євро. І це дуже позитивно вплинуло на курс національної валюти. Про це свідчать дані Національного банку.

З 24 лютого, з дня початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, українці продали на 350 мільйонів доларів більше, ніж купили

Це, кажуть у Нацбанку, дуже позитивно сприяло зниженню готівкового курсу долара. Його на початку війни можна було придбати за 40 гривень, а зараз він коштує в обмінних пунктах орієнтовно 30-31 гривню.

"Важливо відзначити, що триває "прихована" емісія гривні через збільшення соцвиплат на тлі падіння доходів держбюджету, що призведе до прискорення інфляції на початку осені цього року", – розповів аналітик команії Roboforex Андрій Гойлов.

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Нагадаємо, раніше в телевізійному ефірі заявив заступник керівника фінансового регулятора Сергій Ніколайчук сказав, що топ-менеджмент Національного банку України заморозив курс гривні до кінця війни, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України.

За словами Ніколайчука, український Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 гривень за долар до кінця війни.

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