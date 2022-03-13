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Долар за 250 рублів: у Росії скінчилася валюта і пропадає цукор

13 березня 2022, 09:06

Повідомляється, що центральний банк РФ прийняв рішення заборонити росіянам купувати готівкові долари.

долар
Долар за 250 років: у Росії скінчилася валюта і пропадає цукор / Reuters

У Росії через розв'язану Путіним агресію проти України курс долара злетів втричі - з 80 до 250 рублів за долар (станом на 13 березня). Про це йдеться в даних Banki.

На Московській біржі до 18 березня обмежили продаж валюту: доларів в країні просто немає. Крім того, центральний банк РФ прийняв рішення заборонити росіянам купувати готівкові долари.

Проблеми також виникають з поставками продуктів. По всій РФ вже не вистачає цукру.

"Жителі Владивостока скаржаться, що в магазинах важко придбати цукор-пісок. Попит на нього виріс в рази з кінця лютого, слідом трохи піднялася і ціна. Але головна проблема в наявності - магазини не встигають за ажіотажем", - пише регіональне ЗМІ.

Також є інформація, що в прикордонних з Росією областях Казахстану спостерігається наплив росіян, які оптом скуповують продукти харчування та інші товари. Зокрема, портал "Моє місто" писав, що громадяни сусідньої країни пояснюють великі обсяги покупок в Казахстані тим, що ціни нижчі, крім того, в Росії товари відпускають в обмеженій кількості через споживчий ажіотаж, який пов'язаний з економічними санкціями.

читайте такожРосія збідніла на 3 трлн доларів через вторгнення в Україну, але це тільки початок

Нагадаємо, раніше економіст і фахівець експертної економічної платформи Олег Гетьман повідомив, що за сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно в два рази.

"Протягом тижня вони умовно збідніють втричі. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".

І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади і так далі.

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Автор: Єгор Бунін
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