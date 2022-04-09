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29,25 грн: у Нацбанку заморозили курс гривні до долара до кінця війни

9 квітня 2022, 16:07

На даний момент курс в 29,25 грн за долар планується конкретно і чітко зафіксувати як мінімум до закінчення воєнного стану, говорить чиновник.

Гривня
У Нацбанку заморозили курс гривні до долара до кінця війни / УНІАН

Керівництво Національного банку України заморозив курс гривні до кінця війни, яку російський президент Володимир Путін розв'язав проти України. Про це в телевізійному ефірі заявив заступник керівника фінансового регулятора Сергій Ніколайчук.

За його словами, український Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар до кінця війни.

"Після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Будемо поступово знімати адміністративне обмеження, скорочувати свою участь на ринку", — заявив представник НБУ.

Він додав, що цей перехід буде дуже поступовим ‒ для того, щоб уникнути різких потрясінь національної валюти.

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Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що як тільки військові дії завершаться, регулятор в найкоротші терміни повернеться до політики плаваючого утворення курсу.

На думку голови НБУ Кирила Шевченка, зробити прогноз про те, яким буде курс після війни, неможливо.

"Але можу підтвердити, що після нормалізації ситуації повноцінну роботу валютного ринку буде відновлена в найкоротші терміни", - сказав він і уточнив, що обмеження, які були запущені на період воєнного часу, скасують.

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Автор: Єгор Бунін
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НБУ курс валют курс долара війна Росії та України
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