В Україні можуть зрости тарифи на воду: в чому причина

Тарифи на воду не переглядали від 2021 року.

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Тарифи на воду / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що тарифи на воду не переглядали від 2021 року. 2023 року було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес.

За його словами, водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.

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"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав Новицький.

Він також додав, що у великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.

Ситуація з цінами в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні зростають ціни на моркву. Причиною стрибка є те, що коренеплоду на ринку стало менше, а от попит не знижується.

Також відомо, що ціна на цибулю також зростатиме. Зокрема, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм.

В той же час, у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто. Висока вартість буде триматися через додаткові витрати на зберігання.

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