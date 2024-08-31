Вчителі матимуть 24 тисячі зарплати: у Міносвіти розкрили, коли це станеться

Зараз в країні є великий дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - учителів інформатики, вчителів математики.

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Коли вчителям піднімуть зарпатню / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках досі отримують маленьку зарплату.

За словами міністра, наразі в країні є дефіцит учителів, зокрема, найгостріший - учителів інформатики, вчителів математики, вчителів англійської мови.

Лісовий стверджує, що середня зарплата вчителя становить 12 тис. гривень.

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"Залежно від навантаження, яке має вчитель, вона може бути більшою або меншою. Але це точно не та зарплата, яку я, як міністр, і я як громадянин, і я як батько, хотів би, щоб отримував учитель", - коментує він для BBC News Україна.

Він нагадав, що закон про освіту і його прикінцеві положення передбачають підняття заробітної плати до трьох прожиткових мінімумів, "на які ми, в принципі, виходимо".

"Але виходимо, в тому числі, з певним набором інструментів спрощення нарахування заробітної плати, щоб там не було пів сотні різноманітних надбавок і доплат, щоб це було простіше, зрозуміліше для вчителя", - зауважив міністр.

При цьому він наголосив, що на сьогодні педагоги-дошкільники ще більше соціально маргіналізовані, їхня заробітна плата коливається в районі шести тисяч гривень.

"Їм доплачують до мінімуму, розумієте? І це неприйнятно", - сказав Лісовий.

"Оці три прожиткових мінімуми - це 24 тисячі гривень, правильно? Вісім тисяч – прожитковий мінімум. Це коли буде?" - перепитала у міністра журналістка Мар'яна Матвейчук.

За словами міністра освіти, 24 тис. грн зарплати - як того вимагає закон і що становитиме вдвічі більше, ніж сьогодні в середньому отримують українські вчителі, - буде тоді, коли бюджет отримає для початку хоча б вільних 50-60 млрд грн додаткових коштів.

"Я не буду на камеру озвучувати видатки на оборону, але цих місячних видатків вистачить для того, щоб підняти заробітну плату всім учителям на рік", - зауважив Лісовий для BBC News Україна.

Що відомо про BBC? Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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