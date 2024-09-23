Ціни на овочі та фрукти в Україні 'злетіли': що подорожчало найбільше за тиждень

Серед фруктів незначно знизилися ціни лише на апельсини, натомість стрімко зросла вартість лохини, розповіли в EastFruit.

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Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

За тиждень в Україні значно подорожчали певні овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на лохину, груші, броколі, солодкий та гострий перець. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, вартість картоплі піднялася до 14-18 грн/кг з 10-14 грн/кг, а помідори тепер коштують 30-45 грн/кг, тоді як тижнем раніше їх продавали за 20-45 грн/кг.

В Україні також подорожчав солодкий та гострий перець. Солодкий перець тепер продають за ціною 45-65 грн/кг, а гострий - 60-70 грн/кг. Тижнем раніше їхня вартість становила 35-50 грн/кг та 50-55 грн/кг відповідно.

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Серед інших овочів ціни на броколі підвищилися до 70-90 грн/кг (раніше 50-85 грн/кг), а баклажани реалізовують по 30-32 грн/кг (раніше 20-22 грн/кг).

На українському ринку значно зрозла вартість таких фруктів:

груші подорожчали до 25-50 грн/кг з 15-30 грн/кг;

нектарини подорожчали до 70-75 грн/кг з 50-75 грн/кг.

сливи - до 30-40 грн/кг з 15-30 грн/кг

лохина здорожчала до 200-300 грн/кг з 110-150 грн/кг

диня — до 45-50 грн/кг з 30-40 грн/кг,

лимони подорожчали до 60-75 грн/кг з 50-70 грн/кг.

Водночас відбулося зниження цін на деякі овочі. Огірки подешевшали до 35-45 грн/кг, тижнем раніше їх продавали за ціною 45-50 грн/кг.

Вартість цвітної капусти знизилася до 45-50 грн/кг з 50-75 грн/кг, а пекінської - до 35-40 грн/кг з 40-45 грн/кг. Ціни на цибулю також зменшилися до 80-150 грн/кг з 100-180 грн/кг.

Серед фруктів дещо здешевшали лише апельсини. Тижнем раніше їх продавали по 55-80 грн/кг, а тепер по 53-75 грн/кг.

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Ціни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, в Україні спостерігається зниження цін на тепличні огірки через значне збільшення пропозиції та зниження попиту. Проте ціни залишаються на 150% вищими, ніж минулого року.

Також через скорочення пропозиції на ринку і стабільний попит зростають ціни на моркву. Якісну моркву реалізовують по 12-16 грн/кг.

Як повідомляв Главред, в Україні існує потреба в підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення, оскільки останній раз вони переглядалися в 2021 році.

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