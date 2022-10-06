Долар по 45 буде не скоро: експерт здивував прогнозом

Долар по 45 буде не скоро / скріншот

Курс долара в Україні останні кілька тижнів значно коливався. Хоча більшість експертів вважають, що курс і далі може зрости, від долара можна очікувати більш позитивні зміни.

Фінансовий експерт Михайло Федоров на YouTube-каналі " Фінансовий портал Мінфін " зазначив, що після того, як гроші від західних партнерів України стали вливатися в економіку, американська валюта стабілізувалася, і в майбутньому провалів бути не повинно.

"Певною мірою, фінансова система України прийшла в певний баланс грошей, що входять і виходять. Всі економічні групи, що працюють для напрацювання плану Маршала, вони вже адаптувалися до ситуації", - зазначив експерт.

Федоров також вважає, що технічний аналіз курсу долара дивиться на 45 грн. за долар, але така ціна буде ще не скоро. Показник 45 грн - це не мета цього поточного року, а швидше за все буде тільки в наступному році. Тобто, різких коливань гривні у 2022 році очікувати не слід.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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