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Рекордний зліт долара до 50 грн: українців приголомшили прогнозом і назвали терміни

24 вересня 2022, 22:58

В Україні курс долара може підскочити до 50 гривень, не виключив Сергій Фурса.

Долар
/ УНІАН

Офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року - це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року - це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він в інтерв'ю Каналу 24.

Разом з тим він вважає, що занадто багато уваги приділяється курсу долара, який закладається в бюджет.

"Останні 3-4 роки постійно щось закладається в бюджет. Всі кажуть: "Ось, дивіться! Що закладається в бюджет". Потім це ніколи не збігається з реальністю. І воно не повинно збігатися, адже це прогноз, А прогноз може бути неточним, Точний прогноз – це взагалі удача", - додав Фурса.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні міг би вже стати тризначним.

Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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